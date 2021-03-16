疫苗登台，疫情逐漸趨穩，多項景氣指標回升，根據1111人力銀行調查發現，有近3成企業對於今年第2季景氣抱持樂觀看法，諸多企業陸續釋出大量職缺。企業徵才原因，不外乎填補流失人力33.5%、例行性徵才佔28.9%，或是業務量增加佔25.0%。無論是年後轉職潮釋缺，還是即將邁入第2季例行徵才，對即將踏入職場的新鮮人或轉求職者而言都是一大福音。

去年疫情傷及許多產業，但永慶房產集團在2020年業績逆勢增3成，永慶房屋成交市佔更是突破45%。展望2021年，永慶房屋將挑戰成交市佔5成，並於此時強力招募人才。永慶房產集團上半年釋出3000名職缺，歡迎熱情、有衝勁的求職者加入。

永慶提供「前9個月每月5萬收入保證」，讓新人免於過重的經濟負擔，可以專注在工作中；「一對一師徒制度」確保有資深專業的經紀人給予新人工作指導，傳遞專業知識，讓轉職的過程更平滑順利；「彈性工作8小時」，也讓員工輕鬆達成工作與生活的平衡。

此外，永慶房屋特有的「服務專員」職位，不但不需任何職場經驗，也不必背負業績壓力與接案責任，享有彈性工作8小時制度，開心月領36K到40K（3萬6至4萬元）。工作過程中不僅有學長姐帶領，還有完整的教育訓練，依表現還有最高12K的季獎金可領。兼具彈性和穩定的職位，在1111人力銀行釋出眾多職缺，成為轉職者和大學新鮮人的熱門選項。

另外，今年因應疫情提前啟動線上徵才活動，中華電信延續去年2020 5G元年，擴大招募5G相關應用等科技研發、企客行銷、網路基礎建設、資通訊技術等領域校園菁英或社會新鮮人。

中華電信致力於打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境，「健康的人才，是公司最大的資產！」讓每位同仁都能在此積極工作，樂享生活，共同打造國家5G建設及技術應用的新境界，期待具有熱情及活力的年輕新血加入。

(中時新聞網)