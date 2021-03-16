因應企業數位轉型，加速場域布局，友達(2409)今年募集1,500名「3A」菁英，鎖定創新技術（Advanced technologies）、人工智慧及大數據 （AIoT & Big Data）以及跨領域場域應用（Application of fields）。

友達延伸面板本業，結合5G、AIoT等前進「五大場域」，於智慧醫療、智慧零售、智慧交通、智慧育樂及智慧製造領域，發展更多元化的軟硬整合應用服務。同時致力投入先進顯示技術開發，積極佈局Micro LED。

友達將透過3月起春季校園徵才博覽會，鎖定電子電機、面板開發、AI、數據分析、軟硬體整合專長、跨領域應用能力的優秀學子加入「3A」人才行列。

友達表示，公司依據員工在不同的職涯階段，設計多元的培訓藍圖。針對在學生，提供學用接軌線上課程，協助學子累積產業專業知識並提升跨域競爭力；而在職員工則可透過內部「友達大學」的深度培訓課程，在創新研發、製程技術、領導管理等領域精進核心能力；更能藉由AI競賽「數位黑客松」，加速技術養成。針對優秀的在校生，友達也提供「A+暑期實習」計畫，學生將能在獨立的專案運作中，搭配一對一的專屬導師，紮根實務能力，表現傑出者更可優先獲得正式聘用資格。

(時報資訊)