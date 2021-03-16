華邦電(2344)董事會於3月16日決議通過12吋晶圓廠資本支出預算案，核准資本預算約新台幣131.27億元，華邦表示，該資本支出預算案主要用於高雄新廠，預計於110年3月起陸續投資，並於111年試營運。

華邦高雄廠作為華邦第二座十二吋晶圓廠，期望能以充沛產能積極滿足客戶的多樣需求，並密切觀察市場動態與供需情況，以穩健腳步審視產能配置，進一步提升華邦於記憶體市場的長期競爭力。

看好記憶體市況，華邦電今年增加資本支出，主要用於高雄新廠；去年實際的資本支出為79億元，今日董事會核准資本支出預算約131.27億元，主要做為建置及擴充產能之生產設備、實驗室設備、測試設備、廠務設施工程，預計自110年3月起陸續投資。

華邦電子高雄廠預計明年上半年引進機台，並隨即展開試產，明年第四季將以微縮版25奈米製程小量產出，2023年開始貢獻營收。

華邦作為全球半導體記憶體解決方案領導廠商，公司相當重視研發創新及全球人才布局，預計未來在南科高雄園區產業聚落效應的帶動下，能吸引更多半導體人才加入，一同致力於提供客戶全方位的利基型記憶體解決方案。

(時報資訊)