台北市危老政策積極推動，統計至2021年2月18日已經核准448件，其中較大規模的開發包括有信義行政中心、北市許多的整棟飯店、老舊辦公大樓甚至是幾棟透天厝就申請危老改建，有些危老案甚至已經開始預售，整體危老推動比起都更快上許多，不過即使台北市的危老改建火熱，但房價水準較高的民生社區卻靜悄悄，尚未看到危老政策發酵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以前都更從整合到改建完成，7年有成算是十分幸運，不過危老政策推出後，排除不同意戶後可加速推動，因此推動狀況順利，而有些產權單純的辦公大樓、受疫情重創的飯店業與透天厝等，都趁此波危老政策順利爭取到高額容積獎勵改建，有些甚至已經請領到建照開始預售推案，對比花了20年才順利改建落成的永春個案，危老政策推動上的確相當成功。

危老案在台北市如火如荼的推動，信義全球資產統計，北市累計至今年2月已經有448件通過審查，光是去年就有296案通過，2020堪稱危老政策的爆發年，不過即使北市危老案熱鬧滾滾，台北市優質住宅區民生社區卻顯得靜悄悄，觀察台北市的都市計畫審議地圖，近三年的危老案申請地點沒有一處在民生社區之中，反觀中山區去年就有42件危老案通過審查，兩者形成強烈的對比。

曾敬德指出，民生社區危老案靜悄悄的幾個原因，包括住宅環境優良，不像一些早期開發區域住宅環境複雜，對於改建的需求殷切，另外，民生社區住宅區容積率較低，同時可能主幹道上一樓作店面使用，而巷弄內的公寓也有頂加問題，除了硬體的問題之外，民生社區的住戶可能也滿意外在的住宅環境，導致區域內一直有整合者在談改建，但能夠順利成案的少之又少，較為成功的案例就是區域內的國宅海砂屋都更改建案例。

(時報資訊)