全球電源與散熱管理廠-台達電(2308)今(16日)宣布，台達已加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾台達全球所有據點，將於2030年達成100%使用再生能源及碳中和的總目標，為台灣高科技製造業中，首家承諾於2030年達到RE100目標的企業。

RE100是由氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project；CDP)所主導的全球再生能源倡議，加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提出規劃；目前已有超過290家企業成員，參與企業包括科技巨擎(Apple、Google、Facebook、Dell)、金融業(高盛、瑞士信貸、富國銀行)、食品飲料(Walmart、Coca-Cola、Starbucks)、服裝流行業(Nike、Burberry、H&M)、美妝保養產業(Unilever、P&G、Johnson & Johnson、Estee Lauder、L’OCCITANE Group)等，透過綠電投資自發自用、購買再生能源憑證、簽訂綠電購售合約等手段，達成綠電使用目標。

台達2017年通過科學減碳目標(Science Based Targets；SBTs)，承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6%，2020年已達到碳密集度下降超過32%的階段性目標，再生能源使用比例亦已達到全球據點用電約45%。

台達執行長鄭平表示，台達以「環保 節能 愛地球」為經營使命，長期關注氣候變遷，並積極參與國際倡議活動；2015年台達簽署《We Mean Business》，2017年通過科學減碳目標(Science Based Targets；SBTs)，承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6%，後續藉由自發自用太陽能、自身減碳以及購買再生能源憑證等方式，連續三年達到SBTs階段性目標，2020年碳密集度更下降超過32%，2019年主要生產廠區的再生能源比例達44.1%；台達也以核心電源技術為基礎，結合本業呼應綠能發展，為控制全球升溫在1.5度C盡一己之力。台達多年的努力已為佈局RE100做好準備，在公司邁入五十週年的此刻，宣布全球廠辦將在2030年100%使用再生能源及達成碳中和，期許攜手RE100全球企業夥伴，共創地球環境的永續未來。

台達營運據點廣布全球五大洲，承諾超前業界的再生能源目標，需克服各國發展再生能源配套法規不一的種種挑戰。因此台達會以自主節能、並運用太陽能自發自用與自蓋電廠等能力為主，同時評估當地綠電市場的交易成熟度，搭配購電協議(Power Purchase Agreement；PPA)或再生能源憑證(Renewable Energy Certificates；RECs)，致力達到RE100承諾目標；台達也預期，加入RE100倡議將進一步帶動供應鏈發展綠能，提供客戶核心節能減碳技術經驗，為整體產業實現百分百使用再生能源及碳中和做好準備。

台達長期佈局再生能源，積極開發相關解決方案，並提高再生能源使用比率，除了持續於廠區擴建太陽能光電系統，亦透過自主節能、購買再生能源憑證與直購綠電等手法提升再生能源運用。2019年台達主要生產廠區的再生能源比例已達44.1%，共產生23.2百萬度太陽能、購買170百萬度再生能源憑證，相較2018年可減碳逾156,324公噸，現階段將逐年增加太陽能自建並積極購買綠電，逐步達成RE100目標。

台達也綜合考量全球製造廠區的內外部碳成本訂定2021年內部碳價為每公噸300美元，依此計算的碳費將運用於節能專案及再生能源的取得。此目標由董事會及永續委員會通過，並於2021年開始實施，朝向零碳排放邁進。

(時報資訊)