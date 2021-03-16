德國線上時裝零售商Zalando與汽車製造商福斯（Volkswagen）在發布樂觀的獲利展望後股價大漲，受此提振，周二歐洲股市開盤走高。

投資人正屏息等待美國聯準會對近來通膨回升的看法。聯準會周二召開為期兩天的政策會議，聯準會主席鮑威爾將在周三會後發表聲明，並召開記者會說明。

周二早盤，泛歐STOXX 600指數上漲0.4%，進一步接近去年創下的歷史高點。

美國經濟將加速從疫情中復甦的樂觀預期帶動隔夜美股收高，道瓊指數與標普500指數再創收盤高點，以科技股為主的那斯達克指數亦漲逾1%，加上美國公債殖利率回穩，都為歐洲股市帶來支撐。

Zalando股價大漲4.66%，並站上3周新高，帶動零售股指數上揚。繼今年初強勁的業績表現後，該公司公布的全年營收增長亦優於市場預期。

全球第二大汽車製造商福斯上漲3.8%，該公司表示有信心其削減成本計畫將在未來幾年改善公司利潤。

在個別市場方面，英國富時100指數早盤漲0.44%，德國DAX指數漲0.51%，法國CAC 40指數漲0.11%，義大利富時MIB指數漲0.5%，西班牙IBEX 35指數漲0.71%。

(時報資訊)