亞通(6179)2020年合併營收為新台幣32億8253萬元，稅後淨利1億7490萬元，均創歷年新高，年成長分別為63%、134%，EPS 2.36元，年增134%。亞通董事會決議每股將配發1.88元現金股利，配發比率高達80％。

展望2021年營運，目前進行中的工程包括：菲律賓「Mariveles電廠工程案」、國內「台大癌醫輻射科學暨質子治療中心」及「台北榮總重粒子癌症中心」等，預期2021年貢獻可望超越去年表現。今年新承接工程案方面，公司可望取得位於菲律賓共計4座新建電廠的土木與海水冷卻工程案，合計規模約2,000MW的電廠EPC工程，在今年第2季起陸續展開前期準備作業，預計3~5年內完成施工及認列，菲律賓市場獲利可望持續成長。

亞通近年深耕菲律賓市場有成，除電廠土木與海水冷卻工程外，公司亦將取得「新馬尼拉機場」及「南呂宋島高速公路」等重大交通基礎建設案；國內部份，亞通除持續拓展太陽能發電工程EPC案量外，「中國醫藥學院附設質子治療系統」設備安裝工程將自今年開始動工。公司除深耕環保綠能及高端醫療領域外，今年將營運觸角拓展至智慧交通等新興工程市場，均可望為公司整體營運再添成長動能。

亞通深耕電廠統包工程(EPC)市場多年，2020年「環保綠能」及「高端醫療」兩大業務進入主要施工及認列階段，是帶動營收獲利表現均創歷史新高的主因。環保綠能工程方面，公司先前所接獲菲律賓生力集團(San Miguel)位於當地的新建電廠案，共4部機組、總發電量達600MW的土木及海水冷卻一期工程標案，繼土木工程陸續執行後，於去年開始進入海水冷卻工程的主要施工階段，截至2020年底土木及海事工程共認列約65%總工程案金額，後續工程預計將在兩年內完成施工及認列。

(時報資訊)