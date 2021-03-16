環團要求政府落實「違章工廠即報即拆」，行政院發言人羅秉成表示，違章工廠近兩年已交付地方優先查報800多家，已處停工或歇業30家。

環團上午在行政院抗議，新《工輔法》上路到現在一周年，但蔡政府承諾的「違章工廠即報即拆」跳票，依《工輔法》拆除的工廠僅有4間。環團要求蘇揆提出「跨部會新增農地違章拆除」專案小組，兌現即報即拆承諾。

羅秉成表示，為使土地得到保護，環境得以永續發展，政府除持續查處違章工廠並依法執行停止供水、停止供電或拆除等行政措施外，部會也已整理優先查處名單供地方政府據以執行。

2020年經濟部交付地方政府優先查報700多家，已查處新增318家；今年初再交付地方政府優先查報113家，已處停工或歇業30家。

羅秉成也說，政府也從源頭管制農地用電、縮短違規查處時程、修訂裁罰基準，並加速停供水電等行政措施，加強督導並協助地方政府儘速執行。

(中時 )