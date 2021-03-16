《與神同行》金香起在主演新片《孩子別哭》中飾演一名育幼院出身的女孩，成年後的她為了自力更生，而成了一名單親媽媽6個月大的孩子的保母。完美表現出角色封閉、不擅長與他人分享情緒的一面，有別以往她帶給大眾的印象，她表示：「《孩子別哭》似乎讓我的演技幅度變得更寬廣了！」令人十分期待她藉由新作所展現的成熟模樣。

出道17年的金香起透露《孩子別哭》是她第一次看自己的作品看到哭，片中有個金香起打柳賢慶頭的場面，柳賢慶表示：「在拍那場戲前，金香起看起來很不安，她還說反而希望是她自己被揍。一開始打得不太好，所以NG了，結束拍攝後金香起躲在角落好像快哭了，我就抱著她安慰著說：『香起想做什麼都做！』」

雖然片中金香起飾演的角色個性冷淡寡言，但柳賢慶表示：「拍戲空檔時，香起都笑得很開心。為了逗香起笑，我好像一直說很多笑話和有趣的故事，總是在想著該如何逗笑香起！」柳賢慶甚至透露，拍完後太想念金香起了，除了會找她以前的作品來看之外，還會到金香起粉絲經營的社群帳號按讚，完全陷入金香起的魅力中。

曾出演《鬼怪》、《驅魔麵館》等夯劇的廉惠蘭，繼《證人》後二度與金香起合作，不僅金香起表示能再次合作感到很安心外，同片女星柳賢慶也不斷讚嘆：「我和惠蘭姐一起彩排時，她總會帶著筆記本和鉛筆，記錄角色當下的情緒，一邊寫下臺詞一邊練習演技」，讓她相當感動可以跟如此值得尊敬的前輩合作，也下定決心，希望能像前輩一樣，成為一名盛載真心好好詮釋角色的演員。該片19日在台上映。

(中時 )