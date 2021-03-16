英國「每日郵報」（Daily Mail）15日報導，巴西一名與總統波索納洛（Jair Bolsonaro）同樣對新冠肺炎（COVID-19）疫苗抱持懷疑態度、反對全民強制接種疫苗的議員，已被證實因感染該病，於13日病逝。

馬托格羅索州（Mato Grosso）議員法韋羅（Silvio Antonio Favero），被證實因新冠肺炎引發的併發症和感染，病逝於該州首府庫亞巴（Cuiaba）的一間私立醫院中，享年54歲。法韋羅生前強推禁止強制讓全民接種新冠肺炎疫苗的法案，強調由於目前疫苗無論在功效和副作用上，都仍有過多不確定性，因此要求讓人民自己選擇是否接種疫苗，未成年人的決定權則交給父母或其他監護人。

與法韋羅同屬社會自由黨（Social Liberal Party）的馬托格羅索州州長門德斯（Mauro Mendes）表示，法韋羅已在該州歷史上留下印記，因為他「始終為他認為正確的事奮戰」。法韋羅與總統波索納洛相同，對現有疫苗抱持懷疑態度，後者因此將疫苗施打措施交由地方政府自行處理，導致巴西疫苗接種作業狀況不斷，目前僅有約4%人口至少接種1劑疫苗。

巴西近期單日死亡人數屢創新高，但由於中央政府不願意統整防疫措施，各州政府僅能自行加強防疫。巴西政府15日才宣布，由於做出多次錯誤決策，現任衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）已被撤換，由巴西心臟病學會（SBC）主席奎洛加（Marcelo Queiroga）接任。不過聖保羅州長多利亞（Joao Doria）痛批波索納洛才是罪魁禍首，主張他在疫情時期的所作所為是「種族滅絕」行為，應因此上法庭受審。

(中時新聞網)