台新金控16日舉辦法人說明會，公布去年全年營運成果及今年各項業務展望，去年全年稅後淨利達145億元，與前一年度相當，每股稅後盈餘（EPS）1.17元，股東權益報酬率9.05％，年底每股淨值為13.22元，該公司總經理林維俊強調，展望今年財富管理、購屋貸款、個人無擔保放款、企業放款等將可持續穩健成長。

林維俊表示，去年雖遭受疫情干擾，該公司各子公司營運表現與前一年度相當，淨利息收入、淨手續費收入持續成長，成長率分別為10.6％、3.9％。子公司台新銀行的存、放款業務方面，總存款餘額成長11.9％，總放款餘額成長9.0％，新台幣及外幣放款分別成長9.6％及6.1％，其中個人信貸業務表現持續亮眼，成長率達13.6％。

信用卡相關業務上，特店家數已近15.4萬家，穩居市場第一，年成長6.5％，有效卡數突破400萬卡、年成長5.9％，雖因疫情影響簽帳金額略低於去年，但仍優於市場平均水準。林維俊指出，財富管理業務在共同基金銷售動能成長帶動下，其淨手續費收入成長4.5％。子公司台新證券受惠證券交易市場持續熱絡，經紀業務市佔率及成交量持續成長，淨手續費收入年成長達42.8％。

台新金與子公司資本結構持續維持穩健，在採用新版LTV（依貸款成數計算風險權數）法後，去年底台新金與台新銀的資本適足率分別為130.0％及16.3％，台新銀逾放比及覆蓋率分別為0.15％及855.3％，授信資產品質維持良好。

針對外界所關注的轉投資保德信人壽進度，林維俊說明，台新已經盡很大的努力來配合主管機關的各種監理要求，後續會繼續努力和主管機關溝通，希望能夠早日取得核准。

有關台新海外佈局最新進展，林維俊說，台新銀行納閩分行及吉隆坡行銷服務處，已於去年12月獲馬來西亞納閩金融服務管理局（LFSA）正式核發執照，可望在今年第二季正式開業。泰國辦事處同樣在去年12月獲泰國曼谷商務部許可設立登記，預計於第二季正式對外服務。越南隆安分行仍持續積極申設中，未來新據點設立後將可與香港、新加坡、東京、布里斯本海外分行串聯，提供客戶最佳的國際金融服務，逐步提高海外獲利占比。

對於今年純網銀陸續開業，台新銀行總經理尚瑞強認為，台新銀秉持樂見良性競爭的態度，持續優化各項數位服務以深化客戶體驗，並因應需求迅速提供特色產品以提升客戶黏著度。未來持續與Richart Life生活金融生態圈深度合作，拓展異業商戶加入，共同提供客戶更多符合生活應用場景的商戶優惠及創新服務功能，致力將行動支付、點數兌換與生活優惠串聯，提供民眾最便利的數位生活金融服務。

林維俊強調，去年11月台新金控三度入選道瓊永續指數「世界指數」和「新興市場指數」成分股，蟬聯雙榜。MSCI對全世界優良ESG公司的表現評比中，也將台新金控列為AA領先者等級，為台灣受評企業中最佳評級。此外，2020年台新金控首度獲CDP氣候變遷A領導等級肯定。台新金控的ESG各項表現居領先地位，未來仍將以積極多元作為，回應各界對台新的永續期待，善盡企業社會責任。

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