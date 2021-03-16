國碳科（4754）、誠泰科（4767）伴隨出貨回升、利基策略佈局支撐，去年營運持穩推進。國碳科去年0.54億元，EPS2.5元；董事會決議配發現金股息0.5元、股票股利1.6元。誠泰科去年淨利0.73億元，EPS2.31元；董事會決議配發現金股息1.2元。對照股價24.2元，現金殖利率4.95％。

國碳科主生產防火材料、防火塗料、防火工程、阻燃劑等，外銷比約68％。防火產品為特殊產業，供應廠商必須通過各國認證標準，且有生產、認證門檻；去年5月開始各國陸續經濟解封、復工，防火工程需求漸近式復甦。

國碳科持續推展北美、大陸及中東市場；占地約二千坪蘆竹廠辦合一新廠加入量產行列，搭配原有一廠生產支應未來三年接單成長。

誠泰科營收比重為熱熔膠接著劑占96％，防水膜占4％，工廠包括台灣路竹廠、高科廠、大陸中山廠。熱熔膠產品銷售遍及台灣、大陸及亞洲的印尼、越南、印度等新興開發中市場。

伴隨大陸經濟動能復甦，誠泰科去年第三季獲利翻倍復甦、推進，一舉超越上半年；第四季獲利也超越上半年水準，烘托全年EPS.31元。

因大陸經濟動能復甦，下游空氣清淨家電濾材、飲料、食品應用穩健成長，營運動能加速推進。今年2月營收年增26.02％，連二月業績年成長逾二成。

另，卡位國內公共工程、日本防水膜市場，誠泰科下半年高科二廠進行防水膜產能擴產動工，產能將較路竹舊廠倍增；完工後期盼逐步提高防水膜營收比重到1成。

(工商 )