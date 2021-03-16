逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股16日開高收紅上漲，終場上漲63.83點，漲幅0.39％，收在16,313.16點；櫃買指數亦同步上漲1.54點，漲幅0.78％，收在199.11點；三大法人進出方面，外資轉賣11.62億元，投信續買5.93億元，自營商續買8.45億元，惟外資法人於台指期轉買3,403口多單，累計淨空單部位為26,901口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股大盤累積漲幅已大，隨美國公債殖利率攀升，在市場擔憂通膨恐將隨之而來，再加上美國聯準會（Fed）恐提前收縮資金的心理衝擊下，使外資買盤裹足不前。不過，聯準會主席鮑爾已經表示，目前勞動市場距離最高就業水準尚遠，經濟復甦仍有長路要走，並不擔憂通膨問題，預期至少三年才能達成通膨目標。

此外，隨疫苗於多國陸續施打中，全球經濟大解封行情開跑，加上1.9兆美元刺激法案正式啟動，歐洲央行（ECB）主席也承諾將加快購債腳步。在財政及貨幣刺激措施一波接一波展開下，只要守穩前低或季線關卡不破，多頭行情仍將持續進行。

個股方面，本周納入投資組合的一詮，導線架、背光模組出貨增溫，營運可望大翻身，配合均線震盪走揚、業內法人大戶心態偏多下，只要量價不失控、未出現破線轉弱現象前，預期後市仍續大漲機會。

選股方面，包括天鈺、普誠、敦泰、晶宏、矽創、聯傑、九暘、安國、展匯科、中光電、晶焱、驊訊、松翰、佑華，及許多中小型轉機股亦持續上攻，顯見市場人氣尚在，對於短線加權指數的震盪，投資人無須過度擔憂。展望後市，仍是內資當家，多頭主軸亦將持續圍繞於特定中小型轉機股。

(工商 )