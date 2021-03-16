逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤16日表現不錯，上漲63.83點，收在16,313點，價漲量增，且成交量大於5日均量，多方出現有效攻擊，短線續強機率高。

就技術面而言，目前日KD指標仍向上，若台股大盤續漲，周KD將交叉向上，甚至鈍化。屆時台股將會進入主升段，大盤有望再創新高，權值股買盤亦會逐漸回溫。觀察重點仍是台積電及鴻海，台積電的外資賣壓逐漸減緩，鴻海則是外資、投信近期均積極站在買方，近期有望多方強勢表態。

台積電雖然短線股價並不強勢，但隨將調漲驅動IC代工費的利多，驅動IC的敦泰、天鈺，連續亮燈漲停，也帶動IC設計股的買盤。投組中的普誠連續亮燈漲停，點序也緩步上攻，預期可望持續創新高。

個股方面，本周納入投資組合的普誠，反應IC漲價題材，股價有望持續創高。

鴻海股價距離前高125元，僅有一步之遙，近期相當有機會突破，尤其MIH聯盟大會將於25日召開。此外，鴻海股價一旦創高，將帶動集團個股漲勢，包括投組中的群創，雖短線股價表現不強，惟大尺寸面板持續漲價，面板供不應求市況不變，有望隨集團股轉強而受激勵。

(工商 )