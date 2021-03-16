台達電宣布加入全球再生能源倡議組織RE100，全球所有據點將在2030年達成碳中和與100％使用再生能源，台達電董事會並通過內部碳稅收取標準，今年內部碳價為每公噸300美元，依此計算、收取的碳費將運用於節能專案及再生能源的取得，並於今年開始實施，以此鼓勵各部門與廠區朝向零碳排放前進。

台達電宣布已加入全球再生能源倡議組識RE100，承諾台達電全球所有據點，將於2030年達成100％使用再生能源及碳中和的總目標，為台灣高科技製造業中，首家承諾於2030年達到RE100目標的企業，台達電2017年通過科學減碳目標（Science Based Targets；SBTs），承諾2025年的碳密集度相較2014年下降56.6％，2020年已達到碳密集度下降超過32％的階段性目標，再生能源使用比例亦已達到全球據點用電約45％，台達電也考量全球製造廠區的內外部碳成本，訂定2021年內部碳價為每公噸300美元，依此計算的碳費將運用於節能專案及再生能源的取得，此目標由董事會及永續委員會通過，並於2021年開始實施，朝向零碳排放邁進。

台達電長期佈局再生能源，積極開發相關解決方案，並提高再生能源使用比率，除了持續於廠區擴建太陽能光電系統，亦透過自主節能、購買再生能源憑證與直購綠電等手法提升再生能源運用，2019年台達電主要生產廠區的再生能源比例已達44.1％，共產生23.2百萬度太陽能、購買170百萬度再生能源憑證，相較2018年可減碳超過156,324公噸，現階段將逐年增加太陽能自建並積極購買綠電，逐步達成RE100目標。

(工商 )