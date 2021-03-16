雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮帶領會員幹部低調行善，他表示，社會最底層與第二層的窮苦人喪葬費負擔在雲林縣都獲得減輕，希望立法院能三讀通過，雲林這麼窮的縣都做得到。（周麗蘭攝）

由夜市攤販組成的雲林夜市慈愛會，2017年成功催生全國低收入戶火化、塔位免費後，去年再為中低收入戶的塔位免費請命，雲林縣20鄉鎮市公所率全國之先全部通過自治條例，全縣1819中低收入戶、5335人受惠。

雲林夜市慈愛會於2010年成立，一開始創會只有50名夜市攤販，他們用辛苦賺的銅板錢捐助中低、低收入戶喪葬費用，目前贊助會員人數突破5500人，每月捐500元，善款聚沙成塔。

雲林夜市慈愛會為貧困人士送終過程發現窮苦人的喪葬費一半是花在火化費、塔位費，於是2014年起奔走陳情張嘉郡、王金平、張麗善，2017年立法院三讀通過增訂殯葬條例第21條之1，低收入戶使用殯設施費用全免，俗稱「艱苦人條款」，全台至少16萬人受惠。

中低收入戶全國約11萬戶、約30萬人，有些縣市優待火化費，但塔位費仍要收。夜市慈愛會理事長陳鴻榮帶著該會幹部奔走遊說雲林縣20鄉鎮市公所，讓中低收戶也享有低收戶一樣的優惠。去年底，全數鄉鎮市公所都獲代表會支持，第一個表態支持的是斗六市公所。

雲林縣府16日舉行記者會宣布好消息，多達數十名鄉鎮市長、民意代表出席，是縣府歷來最多鄉鎮市長出席的記者會。

張麗善表示，她擔任立委時催生艱苦人條款，就任縣長後責成民政處與公所協調，雲林當表率，成為全國第一個中低收戶的火化費與塔位費都免費的縣，縣府全額補助低收戶、中低收戶的火化費，盼雲林經驗能作為其他縣分參考。

陳鴻榮表示，社會最底層與第二層的窮苦人喪葬費負擔在雲林縣都獲得減輕，希望立法院能三讀通過，雲林這麼窮的縣都做得到。

雲林縣目前低收入戶5558戶、1萬1201人，低收入戶1819戶、5335人。雲林縣火化費8000元、公立納骨塔位費約2萬5000元。

縣長張麗善在記者會上表示，希望雲林模式能作為其他縣市參考。（周麗蘭攝）

雲林夜市慈愛會陳鴻榮（左二）2016年12月陳情時任立委的張麗善（左三）。（資料照片／周麗蘭攝）

雲林夜市慈愛會於2010年成立，一開始創會只有50名夜市攤販，他們用辛苦賺的銅板錢捐助中低、低收入戶喪葬費用，目前贊助會員人數突破5500人。（資料照片／周麗蘭攝）

(中時 )