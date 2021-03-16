無黨籍議員牛煦庭16日在議會詢問環保局長呂理德和身為觀音人的經發局長郭裕信對藻礁公投態度。(蔡依珍攝)

桃園市議員16日聚焦藻礁議題，無黨籍議員牛煦庭詢問桃園市長鄭文燦是否贊成公投，鄭未正面回答，2度脫口說出「公投題目寫得很不好」，會後稱「那不是焦點」不願多解釋。環保局長呂理德也稱個人反對公投，但若三接工程還沒做，自己一定反對。

牛煦庭說，事情要攤在陽光下，諷刺民進黨議員蔡永芳是「拆彈專家」，強調絕不如蔡所言桃園議員都漠不關心藻礁，2018年爆出「三接」換「停建深澳」就曾質疑鄭文燦「出賣桃園」，珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政當時也曾赴議會，他提醒，環評當初就是時任閣揆的賴清德宣布三接加速而通過，引爆環保署副署長詹順貴辭職，所有民間代表、環評委員一起退席抗議，呼籲大家「不要忘記」。

牛煦庭也當場問鄭文燦針對藻礁公投會投贊成或反對票，鄭文燦未正面回應，稱現在公投還沒有成案，2度稱「公投題目寫得很不好」，會後追問鄭如何寫不好，鄭僅回「那不是焦點」不願多解釋。

牛煦庭也詢問環保局長呂理德和身為觀音人的經發局長郭裕信對藻礁公投態度。呂理德表示個人會投反對票，他也提到，當年就是核廢料無法解決、核安全無法百分百保證不發生核災，才會核四封存，目前三接工程已經施工6成，預計明年完工，「還沒做當然一定反對！」

身為觀音人的郭裕信則說，選項不要極端，藻礁這麼多，不一定27公里全部都要保護，兼顧經濟和環保，以及限制在目前開發範圍下，他支持三接，會投反對票，被問到若尚未開發呢？郭裕信認為要看台灣電夠不夠，他直言，在大家還沒體會限電問題時，大家都會愛藻礁，但當夏天沒冷氣吹、產業進不來缺乏就業機會時，「大家就沒那麼愛藻礁了！」

(中時 )