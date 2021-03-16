春暖花開時節，值得規畫一段3連假，定點慢活樂遊。4月連假即將到來，和逸、慕軒飯店聯手推出「3連假計劃」住房優惠，即日起至4月30日止，續住飯店只要千元。

雙人入住「和逸飯店•台北民生館、忠孝館」首晚1600元起，安排4天3夜小旅行每晚只要1200元起；「慕軒飯店」首晚1900元起，連續住3晚每晚1300元起，盡情享受慢活度假時光；此外，連住3晚的旅客可享延遲退房至下午2點，免費加入AMAZZING CLUB會員再享自助式早餐買1送1優惠，周末、國定假日入住不加價。（續住優惠最多加2晚，房價須另加10％服務費及5％稅金）

免費加入AMAZZING CLUB會員再享自助式早餐買1送1優惠。（慕軒飯店提供）

鎖定精緻服務的都會商務人士及要求質感品味的自由行旅人，「和逸飯店‧台北民生館、忠孝館」2館位於台北市捷運沿線的行天宮站、善導寺站，交通位置優越，旅客規畫行程頗方便，業者表示，自開幕以來在各大訂房平台皆為高評價首選，現在連住3晚每晚僅1200元起，飯店會員再享早餐買1送1，每位平日450元＋10％、假日550元＋10％。

慕軒飯店客房設計優雅舒適。（慕軒飯店提供）

坐落於台北市中心的慕軒飯店，倚著敦南欒樹林蔭大道，飯店設計低調奢華、客房環境優雅，可放慢步調，登上象山一覽台北風景、或步行到大安森林公園享受微風徐徐的春日野餐；凡預訂「3連假計劃」住房專案，以優惠價格入住「台北米其林指南推薦飯店」，4天3夜的雙人旅行，每人住宿費僅1950元起，自助式早餐限時加購價買1送1，每位平日680元＋10％、假日780元＋10％。

(中時 )