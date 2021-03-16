行政院長蘇貞昌（右）、經濟部長王美花（左）今天到立法院接受立委質詢。（趙婉淳攝）

我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

因發生血栓副作用，各國陸續暫停施打AZ疫苗，藍委楊瓊瓔下午質詢時，詢問我國3月初進口的AZ疫苗，是否和他國同一批次，衛福部長陳時中表示，他國的AZ疫苗和台灣的批次不同，送到我國的疫苗是韓國廠出產的，他國是來自歐洲廠。

新冠肺炎AZ疫苗由於在歐洲發生疑似血栓狀況，陸續有多國宣布暫停施打，媒體昨天關切暫停施打的國家有哪些，不過發言人莊人祥卻回應「記者自己去查，我為什麼要告訴你」，讓不少人痛批態度傲慢。

藍委楊瓊瓔下午質詢時撥放莊人祥回應媒體的影片，行政院長蘇貞昌當場緩頰，指這要看上下文與情境，只看這一段容易斷章取義，還稱讚莊人祥過去談話都不錯。

衛福部長陳時中則說，現在德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、荷蘭、挪威、丹麥、印尼等國家，都有預防性地暫停施打，等待歐盟或WHO相關會議後，再做進一步的決定，衛福部會密切追蹤這些訊息，屆時請專家做出最適切的研判。

楊瓊瓔提醒，情緒性的EQ還是要管控一下，陳時中強調，他剛已經回答過，那應該就是標準答案。

外界好奇我國3月初進口的AZ疫苗是否和外國停打的是同一批疫苗，陳時中指出，我國的疫苗和他國批次不同，我們的來自韓國廠，其他國家則來自歐洲廠，不會是同一個批次；若民眾施打後出現不良反應，可以申請救濟，再由專家會議判定。

此外，楊瓊瓔也關注到，農委會去年10月曾反問媒體，「這幾年風調雨順，有哪一個農產品有產銷失衡？」，但2019年的「產銷調節緊急處理」決算是預算的4.15倍，質問若沒有產銷失衡，農委會為何要緊急處理？

農委會主委陳吉仲解釋，這不叫產銷失衡，而是農產品有分上級品、中級品、下級品，若沒有處理下級品，讓它直接流入市場，反而會影響農民收入。楊瓊瓔則強調，產銷制度是農委會的職責，不容許再有產銷失衡的狀況發生。

(中時 )