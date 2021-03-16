蔡英文總統本月6日參加彰化縣民進黨黨務座談時，與會者提鄉鎮長應改為官派，農會也應如農田水利會不再選舉，避免派系、黑金介入等弊端。對此，蔡英文表示，將交付行政院研議、按程序來辦理。不過，根據一份最新民調顯示，絕大多數網友反對將鄉鎮長改為官派。

入口網站《YAHOO》以「民進黨員建請蔡總統將鄉鎮長改為「官派」，你贊成或反對？」為題，進行網路投票，投票時間為3月16日至21日，截至今(16)日下午點分，已有2千多名網友參與投票，結果顯示，投給贊成鄉鎮長改為官派，跟進六都區長官派政策的有284票；而投給反對鄉鎮長官派，並認為官派首長可能不解民意的則高達2058票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成鄉鎮長改為官派的網友們表示，「建議各縣市及鄉鎮長，全都改為官派，有利政策貫徹執行，提升行政效率，解決台灣政治互相抵制，妨礙國家發展之亂象」、「贊成，跟進六都區長官派政策」、「贊成，希望連村里長也改成官派」、「現在的選舉太爛了，不要選了直接官派好了」。

反對鄉鎮長改為官派的網友們則表示，「都是官派那要民主制度有何意義？」、「民主國家不贊成官派」、「台獨民進黨禍害中華民國」、「之前不是說國民黨綁樁嗎？好意思改回來」、「官派的目的就是綁樁，沒有選票壓力不會認真做事，六都區長也該改為民選」。

(中時新聞網)