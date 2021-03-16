透過鋦瓷與金繕的黏、磨、扣等技法，陳冠安再一次賦予器皿嶄新生命。（林和生攝）

埋首在破碎瓷器中，苦思著如何拆解結構並重新縫合，透過鋦瓷與金繕的黏、磨、扣等技法，再一次賦予器皿嶄新生命，陳冠安的修補藝術，在顧客臉上找到成就感，更藉由一次次的接單再製，閱讀普羅大眾豐富的收藏歷程。

38歲陳冠安學生時期主攻美工相關科系，畢業後曾在咖啡店及髮廊工作，戲稱自己虛度光陰10年，接著在公部門擔任約聘雇員期間，工作上常接觸各類型藝術家，看著匠師執著與作品生命力，瞬間燃起自己的藝術魂，決定背起行囊，重新北上進修。

就讀大學在職專班期間，開始接觸器物修復，畢業後更到珠寶首飾公司擔任設計師，陳冠安語帶自信地說，對於手作一直都很有信心，6年前為了論及婚嫁女友，決定返回故鄉屏東創業，開創屬於自己的金屬工作室。

受惠於網路時代，客戶來自全台各地，修復物品以茶器、磁盤為大宗，多數更是有紀念價值的收藏品。

陳冠安分享在屏東的第一位客人，他是位茶藝師，多次來拿茶器修復，事後更抱來一把毀損嚴重琵琶，從不催促、也不顧代價，就是希望能夠修復完成，這把樂器整整修了一年多才完工，但主人也已離世。

事後與對方家人聯繫，他把樂器依價買回，作為與這位客人的連結與回憶。陳冠安說，修復工藝很難評估價值，往往估價工錢都比本身器皿價值高出許多，但客人仍願意付出與等待，因為在他們眼中都是無價之寶。

而往往看到成品那一刻，顧客臉上滿足表情，或透過網路一句又一句的道謝，是這行飯能持續走下去的動力，也是修復工藝師最重要的收穫。

(中時 )