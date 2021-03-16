國民黨革實院長羅智強在臉書發文指出，桃園市長鄭文燦說「從來沒有承諾，要把大潭藻礁指定為自然地景。」被他踢爆2014年主張「應將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景」。桃市府昨天解釋，「自然地景」與「暫定自然地景」不能移花接木，混為一談。

羅智強指出，圓謊的人，通常不得不說更多的謊，《文資法》的暫定自然地景指的是：「進入自然地景指定之審查程序者，為暫定自然地景。具自然地景價值者遇有緊急情況時，主管機關得指定為暫定自然地景，並通知所有人、使用人或管理人。」

也就是說，2014年鄭文燦承諾把桃園27公里的藻礁海岸線指定為「暫定自然地景」，就認同這27公里的海案都「具自然地景價值」，也應該進入自然地景之審查程序。「請問鄭文燦，你有做到嗎？」

羅智強強調，他真的要奉勸「大阿哥」鄭文燦，不要再為了圓謊而說謊了；「如果連市長的承諾都會跳票，跳票後還硬拗，未來你選總統，還有人會相信你說什麼嗎？」

國民黨台北市議員張斯綱上羅智強臉書留言說：「鄭文燦是大阿哥！？那賴清德就是太子！？結果跟康熙一樣，傳位給四阿哥！？哈哈哈」。

(中時 )