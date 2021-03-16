屏東縣長潘孟安（左二）配合屏東林管處植樹活動，在高屏溪河濱寵物運動公園種下台灣原生種苗木。（林和生攝）

屏東林管處以「森存之道」為主題，16日與屏東縣政府合作於高屏溪河濱寵物運動公園舉辦植樹活動，在凌雲國小師生通力合作下，種植苦楝、水黃皮等425株台灣原生種苗木，藉此推廣森林對環境與社會的重要性，因有森林存在，讓城市得以永續發展。

屏東縣長潘孟安指著周遭環境表示，河濱寵物運動公園屬於高屏溪左岸高灘地，是高屏溪沿岸重要生態廊道，2009年因莫拉克颱風侵襲，使得棲地環境受到嚴重破壞，對當地生態造成衝擊。

屏東林管處長楊瑞芬接著說，此次特別選擇相思樹、月橘、枯里珍等8種共425株台灣原生種苗木，就是希望透過植樹活動恢復高灘地原本樣貌，並重新營造動植物棲息環境，因此也規畫誘鳥植物，希望讓高屏溪沿岸再次成為充滿生物多樣性的生態廊道。

從未缺席年度植樹活動的潘孟安強調，屏縣府積極維護山林，光山地禁伐獎勵便高達2萬3000多公頃、平地造林植栽也達1萬5000多公頃，栽植的樹木已達100多萬棵，加上林管處提供的各式原生種苗木，為屏東城市添增大自然美學，也讓森林永續觀念注入到學校教育中。

今年全台逢旱，楊瑞芬透露，此次選植都是耐旱樹種，同時也能抑制河川揚塵、改善空品問題，今年植樹月主題「森存之道」，就是盼以國土綠網為主軸，串連河川、綠帶，連結山脈至海岸，同時也在高屏溪河濱寵物公園提供更多樹蔭，讓民眾來河岸運動、從事休閒活動，或帶著毛小孩散步時，更為舒適愜意。

(中時 )