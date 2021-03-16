對不少想購買新手機的消費者來說，安兔兔評測（Antutu）因為呈現了整體性能表現分數，是大多手機測試都會選擇的跑分軟體，而網友也可藉此對比。近日安兔兔官方微博指出，發現realme GT跑分上出現作弊情況，因此將此機種的跑分下架3個月，期待realme可對此進行改善。對此，台灣realme也已給予回覆。

realme副總裁、中國區總裁、全球營銷總裁徐起在2月20日於個人微博分享了最新旗艦手機realme GT（搭載高通Snapdragon 888處理器）的安兔兔評測跑分，他指出「拿GT隨手跑了分，77萬，還行吧～」，並在稍晚後又分享了一次跑出76.7萬分的成績。這結果引起安兔兔官方注意。安兔兔在同日指出，系統後台只有一個688602分的realme GT跑分成績，且與realme官方公佈的成績有較大差距，因此將在市售版上市後，再度進行評測。

安兔兔官方在3月15日發文指出，他們在3月10日首發當日購入12+256GB的realme GT，經過多次測試在安兔兔V8版本中均是75萬分左右的成績，在高通Snapdragon 888機種中，是非常出色的水準。但是安兔兔發現，此成績是透過作弊方式得來的結果，背離了安兔兔測試的初衷。因此經過決議，會將realme GT跑分下架三個月，如果realme官方可改善，三個月後將再計入相關榜單，但若不修正會將其永久下架。針對手機品牌可能在跑分上作弊的情況，安兔兔表示會在未來的V9版本進一步優化加以防止，例如會在發現作弊時給予扣分或其他處罰方式。

在安兔兔針對realme GT給出跑分下架三個月的處罰後，徐起也於微博回應：「簡單說明一下：我們的跑分是當前版本下跑出的真實數據。realme中國市場後續所有機型，不會再官方公布XXX的跑分，讓產品自己說話。」展現對於產品的信心與頗為強勢的態度。

realme副總裁、中國區總裁、全球營銷總裁徐起針對安兔兔下架realme GT跑分的最新回應，是未來realme在中國大陸販售的機種官方都不會公布跑分數據。（摘自微博）

針對realme GT在安兔兔評測跑分上的爭議，realme台灣回應指出這一款機型目前還在評估是否引進台灣，因還未在台上市因此不予評論。

由於不少消費者會將跑分數據作為購機參考指標，跑分測試時作弊的情況，這也並非頭一遭。知名跑分軟體Geekbench在2020年初也曾發現有特定手機出現跑分作弊的情況，且也將牽涉機種的跑分成績下架，呈現無法查詢的情況，作法與安兔兔官方類似。

可提供給消費者的建議是，跑分軟體大多是測試手機在極端情況下的表現，並不一定符合日常生活使用情景中的狀態。且不同跑分軟體之間測試標的不同，也是需要納入考量之處（有的僅測試處理器、有的測試繪圖晶片等等）。跑分軟體的成績是提供一個可供對比的基準，但並非衡量手機性能表現的唯一指標，還請留意。

(科技)