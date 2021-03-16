蘇花公路今（16）日下午發生遊覽車撞山壁造成多人受傷的意外，記者致電位在新北市的遊覽車公司詢問車禍相關訊息，公司員工表示，老闆已到現場處理，目前他們也聯絡不上老闆，無法提供進一步消息。

上車地點喬不攏 20名遊客遭丟包苗栗功維敘隧道
強化會計師查帳 新4招監管

(中時 )

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