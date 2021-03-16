【蘇花車禍】遊覽車撞山壁 旅行社負責人趕赴現場處理 17:422021/03/16 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路東澳段遊覽車撞山壁，10餘人受傷4人無呼吸心跳。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇花公路今（16）日下午發生遊覽車撞山壁造成多人受傷的意外，記者致電位在新北市的遊覽車公司詢問車禍相關訊息，公司員工表示，老闆已到現場處理，目前他們也聯絡不上老闆，無法提供進一步消息。 上車地點喬不攏 20名遊客遭丟包苗栗功維敘隧道 強化會計師查帳 新4招監管 (中時 ) #遊覽車 #老闆 #蘇花公路 #現場 #處理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 運將加油站內手臂突中彈 疑附近住戶練靶警鎖定對象 12:492021/03/16 社會 台南交大員警獨居輕生 住戶目擊嚇壞：他高掛外牆上 10:462021/03/16 社會 台1線男騎士自撞護欄 躺在血泊中搶救無效 14:392021/03/16 社會 蘇花公路遊覽車車禍5人命危 承辦旅行社無人回應 18:582021/03/16 社會 收購產銷失衡農產品堆肥 國民黨：名符其實的「農萎會」 11:222021/03/16 政治 中資企業成洩憤目標 32家遭破壞縱火！緬甸暴亂殃及台廠 外交部籲掛國旗 04:102021/03/16 焦點要聞 如興延遲輸入重訊 證交所開罰3萬 18:002021/03/16 財經 慣老闆愛用品！行車紀錄器 - PX大通「心之膠囊」 10:282021/03/16 機車情報-主題企劃 男星怒控前老闆狗屎砸臉 遭反擊狠嗆不再合作：不會做人 11:132021/03/16 娛樂 北市每天有162公噸廚餘 游淑慧揭處理方式：僅少數拿來養豬 13:282021/03/16 政治 跳愛河前與夫通話 女子宣告不治 16:362021/03/16 社會 社會熱門新聞 【蘇花車禍】再添1死 遊覽車東澳路段撞山壁6死39傷 - 社會 【蘇花車禍】遊覽車過彎撞山壁 車身撞破大洞 6死39人輕重傷 - 社會 【蘇花車禍】里民花蓮遊6死39傷 阿公顧孫沒參加逃過一劫 - 社會 內湖保全墜電梯井慘死 監視畫面曝光 竟因這動作奪命 - 社會 【蘇花車禍】恐怖東澳段 11年前同路段 落石砸遊覽車墜海26死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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