財政部積極推動統一發票載具歸戶，還整理了載具歸戶全攻略PO在臉書上，沒想到一堆網友留言問「公用事業什麼時候才能不需要每期歸戶？」、「麻煩到根本不想歸了」。

財政部小編說，每種載具的歸戶方式大不同，也是小編最常收到網友的求救，因此幫大家把歸戶方式整理成一張表，歡迎右鍵存檔、踴躍分享！由於載具類別有悠遊卡、一卡通、icash、信用卡、會員卡等等，有網友直接留言「好難」。

不過，留言最多的都是針對水費、電費、瓦斯費、電信費等公用事業發票歸戶的問題，「公用事業什麼時候才能不需要每期歸戶？已經推出載具這麼久了說」、「公共事業的歸戶有夠麻煩，是卡在什麼環節而不能使用手機條碼呢？」，還有網友直接叫「也讓知道＋1」。

小編回覆表示，因為公用事業用戶有一個特性，「使用者」、「登記用戶」及「繳款者」通常並非同一人（例如房東、房客及其共同生活者），為了保障真正繳費者中獎後的兌獎權益，才規劃「變動載具」，讓每張帳單都載有獨一無二的「載具編號」，只有持該張帳單繳費的人，才可以憑該載具編號將發票印出來領獎。

也有網友留言「如果我用台灣Pay 掃碼繳水費，希望發票直接進來，不要再三天後自己去歸戶⋯好麻煩⋯台電都可以，台水不行⋯sad」，也有「水、電費，用街口支付綁手機條碼，可直接歸戶。天然氣則還不行」。

針對這些不同的情形，小編說明，行動支付（例如街口）綁定手機條碼，以此繳費時發票就會存入手機條碼，所以正確來說這不叫做歸戶，但確實可以解決每期歸戶的問題。但這就要看公用事業本身有無和行動支付業者簽約喔！

發票載具歸戶全攻略。（翻攝財政部臉書）

(中時新聞網)