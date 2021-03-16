帶病或隱瞞病史投保健康險，恐有三大風險。金管會16日提醒消費者，投保健康險時若曾有病史或帶病投保，卻不實告知，壽險公司在得知解除原因一個月內、或保單成立二年內，都可以解除契約，即保單自始無效，第三種情況是雖然保單已超過二年，無法解約，但保險公司可針對保戶投保前的疾病「拒賠」。

同時，若是業務員為成交保單，慫恿保戶不實告知，保險局副局長王麗惠表示，若是壽險公司沒有善盡管理責任，則壽險公司會被開罰60萬元到1,200萬元不等的罰鍰，若是業務員個人行為，則所屬公司可對其處以停止招攬三個月以上、一年以下的罰責。

金管會表示，投保健康險時，一要審慎評估自身需求及經濟能力；二要注意投保的保單類型、疾病及醫療等名詞定義，保單的等待期、除外責任及給付上限等重要事項；三是要據實回答要保書上的書面詢問，即相關的健康告知事項，若不實告知，可能被保險公司解除契約，衍生消費爭議。

金管會強調保險契約是基於最大誠信原則，由要保人與保險公司雙方訂定對價平衡的契約，所以要保人與保險公司都應要善盡告知義務，要保人對於被保險人「過去五年內曾患有高血壓、癌症」、「近二月有因受傷接受醫生治療、診療或用藥之情形」等，都應誠實告知，讓保險公司知道保戶的健康狀況，進而評估承保風險。

若要保人或被保險人不誠實告知、或對告知內容有隱匿、遺漏不說等，例如曾罹癌治療、重大傷病住院等，卻沒有告知，讓保險公司減少對承保風險的評估，依保險法64條規定，保險公司在得知保戶不實告知事實的一個月內，亦或保單契約訂定二年內知道此事，都可以解除契約，且保險公司不用退回保費。

即便保單「撐過」二年，但之後保戶若還是因投保前罹患的疾病出險，保險公司在得知事實後，亦可依保險法127條，不給付保險金。

等於保戶即便帶病成功投保了健康險，還是有三種情況下，可能無法得到理賠。

(工商 )