看好後疫情時代，健身人口增加，加上近期台灣西半部空氣污染嚴重，專家呼籲民眾減少戶外運動，連鎖健身企業柏文（8462）今年啟動歷年來最大拓點計劃，全年預計新增10處「健身工廠」營運據點，其中台南市第6家健身工廠安南廠將於4月28日開幕，嘉義縣民雄廠將於4月預售，預計5月底開幕，新竹市光埔廠亦於4月預售，預計6月初加入營運。

進入下半年，「健身工廠」還有位於高雄市、台北市、新北市、南投縣、台中市及桃園市等7處新廠館加入營運。值得留意的是，柏文今年新設廠館中計有8處據點規劃在六都及新竹市人口稠密區，另有2處新據點則是位於該區域的精華地帶，法人預期，這些新設據點將貢獻柏文歷年最大的「營收成長動能」。

柏文今年除藉「新店動能」及「同店成長」雙引擎推升營運動能外，並積極投入商品銷售從線下實體健身房走向線上電子商城，首波強勢推出自有品牌商品PW頂級胜肽乳清蛋白，提供會員再生肌肉的優質選擇，今年將陸續推出其他滿足會員各種健身需求的優質商品，預料數位通路將為柏文開創另一個大展身手的舞台。

根據教育部體育署「運動現況調查」的推估，或是依據國際健康及運動俱樂部協會（IHRSA）出具的產業研究報告顯示，截至目前，全台灣 2300 萬人中只有不到4％的民眾參與付費健身運動，為此柏文宣示，今年將以更專業、更細緻的方式，積極跟其餘96％的消費者溝通「健身的好處」及「柏文的經營理念與品牌價值」，讓全台消費者因信任柏文繼而安心加入健身工廠、開心從事健身運動。

為搶攻健身經濟，柏文今年除確實完成展店計劃之外，「健身工廠」還要持續提升「會員續約率」及「購課滲透率」，並推出最有利於會員的優惠方案，促進新會員招募以及提升舊會員續約率，全力衝高「健身工廠」會員數，繼而創造今年「健身及娛樂服務收入」的大成長。此外，「健身工廠」將推出優惠的私人教練課程購課方案，可有效提升會員購買私人教練課程的滲透率，教練課程銷售提升必然帶動「運動保健服務收入」的顯著成長。

柏文去年第四季合併營收9.78億元，季減1.6％、年增7.16％，改寫歷史次高。毛利率32.21％、營益率16.41％，為近3季高點。歸屬母公司稅後淨利1.18億元，季增0.63％、年減3.14％，改寫歷史第3高，每股盈餘1.67元。

合計柏文去年合併營收創36.79億元新高、年增4.33％，但毛利率30.7％、營益率14.98％，雙創近3年低點。歸屬母公司稅後淨利4.01億元、年減14.69％，降至近3年低點、仍創歷史第3高。受股本膨脹影響，每股盈餘5.67元，為近4年低點。

柏文15日董事會通過以盈餘配息約4.86元，加上以資本公積配息1元，合計擬配息5.86元、配股0.5元，共派利約6.36元，由於每股配息高於每股盈餘，優於市場預期，激勵柏文16日股價攻頂來到171.5元，創去年9月中以來半年高點。成交量跳增10.37倍至660張，為去年5月底以來近10月大量。

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