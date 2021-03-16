新竹豐邑喜來登大飯店迎向十年改裝計畫第二個完工項目「盛宴自助餐廳」，在重新開始營運的首日，邀請韓國歐爸型男主廚「孫榮Kai Son」擔任客座主廚，聯手舉辦「KAI食堂韓國歐爸美食節」，以改裝後的新樣貌及全新菜色服務，即日起至4月11日於午餐及晚餐時段以全新升級的料理服務，重現40道熱門韓劇、韓綜的經典料理。

期間搭配1F大廳快閃韓國超市販售韓國直送美食和零食，3月20日及30日心「KAI食堂廚藝教室」，由孫榮親自教學「韓式泡菜」、「紫菜飯捲」，在家也能輕鬆做韓食；3月18日「KAI食堂 私廚宴」，打造專屬晚宴菜單。

韓劇哲仁王后「牛肉湯飯」，以文火熬煮牛骨長達12小時，熬出濃白香醇的牛骨高湯，加入配有牛肉片、鮑魚、白蘿蔔及豆芽菜的白飯中，味鮮且飽足；驅魔麵館「韓式細湯麵」以昆布鮮蔬的清甜湯底襯托細麵的清爽美味。

韓國電影─雞不可失的「水原牛肋排炸雞」外皮酥脆且雞肉軟嫩，綜合鹹甜、微酸微辣的絕佳口味；加入大量澎派海鮮的「韓式味增海鮮鍋」，入口滿是海之鮮味；「韓式生魚片」佐韓式辣醬，一次嚐入鮮、香、酸、辣；小菜除了熟知的韓式泡菜，更供應多款道地小菜「韓式醃野菇」、「涼拌辣味章魚」、「韓式醃茄子」等。

同時於1F大廳設有『快閃韓國超市』，販售孫榮監製的韓式泡菜、韓式辣醬等料理醬料，及韓國直送的美食和零食飲料，於快閃超市消費單筆滿3,000元贈送「盛宴自助餐廳300元優惠券」，單筆滿5,000元贈送「盛宴自助餐廳平日午茶券」。

「KAI食堂 韓國歐爸美食節」期間，除了盛宴自助餐廳供應韓式料理吃到飽，「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」、「大廳酒吧」及「紛鳥麵包坊」同步供應各式單點韓國菜單，包含「韓式蔘雞湯」、「石鍋拌飯」、「海鮮煎餅」、「韓國糖餅」、「韓式地瓜麵包」等經典美食，點用指定料理更可至1F大廳「快閃韓國超市」優惠購買韓式泡菜。

(工商 )