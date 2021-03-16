曾經因為在台灣政論節目上發言遭到大陸媒體批評的李敖之子李戡，近日接受《英國廣播公司》(BBC)專訪時表示，他仍然支持兩岸統一，但他自己已經沒辦法說服台灣人相信中國當局會信守承諾。他說，大陸當局未信守承諾，讓李敖的著作在大陸出版，他表示：「為父親感到不值」。

著名作家李敖2018年病逝前給兒子李戡留下遺願：「中國統一我是看不到了，你要替我實現它。」今年29歲的李戡受到父親的影響，一向支持統一，並因此放棄台灣大學到北京大學就讀。他完成北大的學業後到英、美繼續深造，最近剛通過英國劍橋大學博士論文答辯。

李戡最近接受BBC專訪時透露，李敖去世後，許多著作一直遭到中國大陸查禁，扭轉了李戡的看法。以往李敖在中國大陸正式出版的書超過40本，但在2012年圖書審批慢慢收緊後，目前只剩下三本能夠出版。李戡說，中國大陸當局不守承諾，一直拖延不讓父親的書通過審批，「父親如此堅定支持兩岸統一，過世後卻遭到打壓，書籍被查禁，他為父親感到不值。」

今年29歲的李戡受到父親的影響，一向支持統一，他放棄台灣大學到北京大學就讀，畢業後到英、美深造，最近剛通過英國劍橋大學博士論文答辯。（圖／宋秉忠攝)

報導說，李戡多次在網路和媒體上批評大陸對台政策，遭到陸媒批評「忘恩負義」、「配合綠媒抹黑大陸」，他的微博和今日頭條帳號也遭封鎖。不過李戡仍表示，他仍然支持兩岸統一，但他自己已經沒辦法說服台灣人相信中國當局會信守承諾。

李戡表示，李敖的著作跟言論被有意地斷章取義，大致上就是少談自由主義的部分，多談國家統一。他後來搞微博也是，很多東西經常被擋下來，根本發不了。最令人不滿的是對著作的查禁，李敖的著作現在只有3本可以在大陸出版：《北京法源寺》、《李敖回憶錄》還有《李敖自傳》。

其次是李敖的名譽權受到嚴重侵犯。李戡說，有很多冒牌文章用李敖的名字去流傳。官方不去管，真的文章不讓出，假的文章被縱容，他的名譽很容易被人給曲解，讓他變成出氣筒，有些網民不敢到街上反對政府，就在網上罵李敖，說他背叛自由主義。

李戡表示，支持統一的美好理想，我到現在都沒有變過，這是我爸臨終前對我的交代之一，但現在發現這終究只是一個理想。現在也認清了理想跟現實是有差距的，很多時候追求理想，在現實中碰到很多阻力是沒辦法改變的。

在兩岸和平統一或武力統一的問題上，李戡說，至少在很長的一段時間裡，和平統一根本不可能，武力統一也不可能。而且也不覺得大陸有任何理由說，現在必須要推行武統。中國要把自己國內問題解決，比如真正脫貧、振興經濟，同時還要緩和中美關係等等，所以會拖很長一段時間。

(中時新聞網)