高雄市長陳其邁2月底到壽山動物園，探訪萬獸之王「小巴」生活情況。（柯宗緯攝）

高雄壽山動物園動物明星非洲獅「小巴」因病消受，被網虧是萬「瘦」之王，上月底市長陳其邁也才剛去探視。未料，「小巴」驚傳病逝，高市觀光局今（16）日證實並指出，先前獸醫師診斷出小巴患有遺傳性腎臟病問題後，雖經獸醫師與保育員細心呵護照料，但小巴仍不敵病魔12日過世。

觀光局指出，小巴確診遺傳性腎臟病問題後後，每日都密切的觀察記錄，除投與藥物外，以提供營養需要及水分攝取足夠為照養方針，減緩慢性腎臟病之影響，也照常讓小巴出去展示場活動，藉以提高其食慾。

主治獸醫師指出，小巴出生於2010年，出生時由動物園人工哺育長大，從小就受到民眾的喜愛，更於2016年獲得網路全台十大動物園明星，惟近年做例行健檢時，陸續診斷出有遺傳性腎臟病等問題，這是貓科動物好發病症，屬不可逆的生理狀態，會造成獅子本身營養的吸收效能開始變差，故體態會逐漸消瘦，常讓遊客誤認為營養不良而引發關注。

「小巴」身體健康近日突然每況愈下，壽山動物園表示，保育員於9日觀察到小巴的食慾及精神狀況開始變差，由獸醫師緊急醫治搶救，但小巴依舊難敵宿疾併發症而離世，後續園方依程序將其送往屏東科技大學獸醫院，進行病理剖檢等處置事宜。

園方表示，讓已居高齡及患有宿疾的非洲獅小巴享有最好的生活品質，直到生命終了，園方所有同仁雖有萬般的不捨，但也感念小巴曾經帶給遊客無數難忘的回憶與歡笑，及帶來生命教育的重要意義，同時留下高雄在獅子動物照養及醫療上的寶貴經驗。

(中時 )