面試是找工作相當重要的環節，除了讓公司了解自己，同時也能認識公司。一名女網友分享，日前她到某家公司面試，過程相當順利，面試官更誇獎她筆試答題全對，讓她相當有信心，沒想到面試完不久後返家，發現公司竟將網路上的職缺關閉，讓她相當憂心，「是不是無望了？」

女網友10日在Dcard上發文表示，她接近中午時段到一家公司面試，面試過程還算順利，而過程中有考試，面試官更稱讚她「答題全對」，讓她充滿信心，結束前面試官告知她，目前就是等公司通知，「他們內部要再討論一下」。

沒想到下午回家後，她發現公司竟默默將職缺關閉，不過自己卻沒有收到錄取通知，讓她萬念俱灰直說發生這種情況，自己是不是無望錄取了。貼文發出後，不少過來人安慰，「可能公司在評估，先暫時關閉職缺不收履歷，一周內如果沒通知，建議再寄email或電話詢問」、「再等等吧，就算不錄取應該也會禮貌性的通知你」、「面試結果不一定那麼快告知」、「應該是覺得今天有找到他們要的人了，還沒通知有可能還在評估要哪個，也許符合條件的有兩三個，再等等吧」。

不過就有網友分享內幕，指出有些公司開職缺是想做市場調查，「面試結果不一定那麼快告知，我就有遇過等了1個月才通知我被錄取的。另外職缺開著也不表示真的有職缺，只是想了解應徵趨勢，做做市場調查」。

(中時新聞網)