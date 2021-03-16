凱渥男模張誌軒今(16日)傳出驟逝噩耗，妹妹悲痛證實他15號深夜運動，突然感到心臟不適暈倒，最終因主動脈剝離導致血管阻塞過世，得年23歲。熱愛音樂的張誌軒，生前因參加Twitch《殘酷舞台》在網路上小有名氣，昔日搭檔田亞寧（Kelly）更難過在IG限時動態淚崩喊對不起，稱自己真的還沒做好準備，也不能接受張誌軒過世消息。

張誌軒生前曾與女歌手田亞寧在《殘酷舞台》搭檔演出，如今傳出驟逝噩耗，令田亞寧得知消息悲痛不已，稍早更在IG限時動態PO文寫下：「對不起我真的還沒有做好準備，我還不能接受，很多話湧上來寫對你說，你為什麼不讀我訊息。」一席話令人聽了鼻酸。

田亞寧淚崩悼念張誌軒。(取自田亞寧IG)

張誌軒今日被妹妹證實於昨日因主動脈剝離導致血管阻塞過世，「誌軒在3/15深夜運動時，突然感到心臟不適暈倒，在救護車已無生命徵象，抵達醫院後搶救失敗，很不幸地離開我們了。」更感謝大家對哥哥的照顧與厚愛，家人已在處理後續相關事宜。

張誌軒驟逝消息傳出，震驚演藝圈，袁惟仁兒子袁義亦PO文悼念這位彷彿他哥哥一般的好友，回想起3個月前張誌軒開心跟他分享上了某個選秀節目的情景，「兄弟，沒能看你完成你的夢，會是我這輩子的遺憾，連好好的跟你道別也來不及。好痛，真的好痛。」

(中時新聞網)