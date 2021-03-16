BONNY & READ和擁有極高人氣的粉紅兔兔「美樂蒂」聯名，推出「BONNY & READ x MY MELODY花園系列」，全系列為三麗鷗正版授權，包含耳環、耳扣、手鍊、項鍊等一共九種款式，採用施華洛世奇水晶和珍珠元素，並特別推出美樂蒂花園飾品盒，讓女孩們的飾品不管配戴或攜帶都能保持優雅可愛。

春季穿搭不能少了粉色，MY MELODY美樂蒂花園系列打造春季最夢幻花園，這波夢幻又個性的系列飾品，除了有主角美樂蒂的粉色之外，還帶上了小羊朋友彼安諾的粉紫色系，精心佈置了小小花園，有甜蜜草莓和可愛小花等，是少女們一定會淪陷的的夢幻元素。全系列一共九款，包含耳環、耳扣、手鍊、項鍊，並特別推出美樂蒂花園飾品盒，讓飾品不管配戴或攜帶都能保持可愛。新品上市期間，購買美樂蒂花園系列飾品即可獲得限量美樂蒂花園禮物盒，以抽屜式設計的包裝盒多用途設計，可以收納飾品或當擺設配件都可愛度爆表，趕快來收藏。

MY MELODY美樂蒂花園系列。（圖／品牌提供）

在款式上，想要俏麗可愛，貼耳款的「草莓花園耳環組」和「蝴蝶花園耳環組」絕對是不二首選，除了主角美樂蒂之外，不論是手工滴油填色的小羊彼安諾，或是用施華洛世奇水晶打造的蝴蝶和花朵，屬於輕熟少女的可愛。想要來點浪漫知性的感覺，垂墜款的「花園仙境耳環」和「蝶花莊園耳環」一定要擁有，結合施華洛世奇水晶和珍珠等輕珠寶設計成花圈，展現成熟優雅的粉色魅力。

MODEL示範草莓花園耳環組。（圖／品牌提供）

今年一定要擁有的耳扣，在甜美中加了一點帥氣的「知心美樂蒂耳扣組」和「美樂蒂花園耳環耳扣」千萬不能錯過，不論是以精巧的人物角色為主，還是個性的鍊式來搭配，都是設計感十足的時髦粉色飾品。除了耳飾之外，「美樂蒂花園手鍊」和「秘境花園手鍊」也必須擁有，以金鍊結合珍珠，並帶有蝴蝶和蝴蝶結的元素，讓舉手投足之間帶著一些溫柔又率性的態度，結合最愛的粉色穿搭更是再自然不過。美樂蒂迷必備的「秘境花園項鍊」，結合可愛的兔兔美樂蒂頭像，並搭上施華洛世奇水晶，整體可愛又不失溫暖，展現率真的穿搭態度。

知心美樂蒂耳扣組。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出2名粉絲，每人可獲得BONNY & READ飾品盒*1

★公佈時間 ｜ 2021/3/25

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)