財政部公布台商依據境外資金專法匯回情形，據統計，累計申請匯回達到1128件、2372億元，近一個月僅增加23件、增加22億元。

為了吸引台商資金回台投資《境外資金匯回管理運用及課稅條例》2019年8月15日，為期2年，台商在第一年申請匯回可享優惠稅率8％、實質投資減半課徵為4％，第二年則分別為10％、5％，並將在今年的8月14日落日。

由於今年3月是第2年下半年的首月，被外界視為「最後賽段」，財政部的資料顯示，台商依據專法累計申請匯回的件數1128件、申請金額達到2372億元，近1個月新增申請案件為23件、新增金額僅額22億元，台商匯回的金額雖較2月略有增加，但較之前來說未大幅增加。

第2年前7個月來看，新增申請件數達到106件、申請金額僅為206億元，顯然離目標1333億元還有一段距離。

上路至今，累計核准件數已經達1110件，金額為2356億元、實際匯回件數為1068件，金額為2303億元。

根據經濟部工業局統計，實質投資已經達315件，投資金額為795.16億元，占已匯回資金約3成5。

目前直接投資當中，投資電子資訊業金額最大，有73件金額達257.99億元；其次金屬機電業為105件，金額為173.38億元；民生化工業89件、金額161.69億元。

(中時 )