民進黨立委王定宇近日傳出多次進出同黨發言人顏若芳住處，神隱多日的他昨（15日）首度出面表態不再租屋，更直言花8千元租顏若芳住處1個床位有點貴，引起外界撻伐。對此，資深媒體人蔡詩萍坦言，王定宇事後倒打顏若芳一拳，這樣輕率，無情的甩鍋，反而暴露他的本質，是無情無義的，這種得了便宜還賣乖的男人，「可悲，可憐，可惡，可憎。」
蔡詩萍16日上午在臉書PO文表示，自己對王定宇同居事件，原本是沒有太大的討論興趣的，但讓他覺得有趣的是，王定宇不知是他身為深綠鐵板選區的委員，老神在在，一點不怕呢？還是他的人格特質裡，確有一種「蠻不在乎的」傲慢，他竟然在事件稍稍緩和之後，喊「八千元房租也太貴了」。蔡詩萍說，王委員若「安安靜靜」的退租，就悄悄搬離顏若芳的家即可，何必要「臨去秋波」，還「神來一筆的」，倒打「房東顏若芳」一拳呢？這「房客王定宇」未免「太奧客了些吧！」。
蔡詩萍也感嘆，王定宇立委照舊做，人家顏若芳卻為了「租房給你」，導致發言人角色造成黨難堪而離開，她如果第一時間聽到「房客」這樣嫌貴，她的心情會如何呢？「我本有心將明月，奈何明月照溝渠！」，不是嗎？蔡詩萍說，他若是顏若芳的友人，自己肯定為她抱屈、抱不平，要狠狠啐王定宇幾句！太不夠道義了，太不像條漢子了。
蔡詩萍也呼籲王定宇，是男子漢，就要有男子漢的擔當，八千元付房租，貴不貴？不是重點，而是此時此刻，他如此甩鍋，必然讓房東顏若芳覺得自己很不值得。嘆氣之餘送王定宇一首歌〈男人不該讓女人流淚〉，認為得了便宜還賣乖的男人，「可悲，可憐，可惡，可憎。」
(中時新聞網)
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