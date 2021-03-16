澳洲日前推動《新聞媒體議價法》，強制Google、FB「付費轉載新聞」，引發各國關注是否也將提出類似修法。但民眾黨今邀產官學界座談，與會者多悲觀認為，台灣市場規模的力量，恐怕還沒大到讓Google、FB等網路巨擘妥協。

澳洲政府於今年宣布推動《新聞媒體議價法》，要求Google、FB等大型數位媒體平台與新聞媒體議價，為轉載新聞付出費用，引發業者兩極反應，其中FB一度強硬宣布在澳洲封殺新聞連結分享，震撼當地媒體業。

由於Google、FB等平台的新聞轉載，對各新聞媒體爭取露出的目的而言，早已扮演決定性的力量，因此，澳洲推動《新聞媒體議價法》後，造成Google、FB與新聞媒體間的利益衝突，引發各國關注。

對此，民眾黨立委高虹安今邀集ICANN組織前董事吳國維、前Yahoo雅虎亞太區廣告產品策略部負責人林燕、NCC前委員何吉森、傳播媒體產業工會理事長嚴文廷等人，對此新形態的產業爭議進行對談。

NCC前委員何吉森指出，根據統計，台灣媒體廣告營收被Google、FB瓜分近6成，造成媒體生態瀕臨崩潰，主政者應積極面對問題。只是，主政機關是誰，不僅還有待協調；台灣市場既淺又小，是否有談判的籌碼更是難題。

何吉森進一步強調，就算台灣真的比照澳洲推動《新聞媒體議價法》，若要成功執行，也要看「台灣市場規模的力量能不能讓google、FB妥協」。因為，向臉書當初寧可封殺澳洲媒體內容，也不願妥協，就是怕此例一出，全球市場都會跟進。他認為，除非各國聯手同一陣線，才可能形成談判壓力。

ICANN組織前董事吳國維則指出，由於台灣使用的是繁體中文，而全球閱讀繁體中文的人口除了台灣，最多就是香港，最多不過3千萬人，因此，台灣的內容能否擴大到全世界，爭取全球眼球注意，這點必須有所體認。

儘管如此，吳國維建議，有件事情台灣還是可以做，就是台灣媒體與記者公會應坐下來跟google、FB談，要求長期發展語音翻譯的google、FB，特別針對台灣的新聞，以翻譯技術將繁體中文的新聞標題翻譯成英文，讓全球得以觸及，而不是直接修法要對方付費，不然就可能會殺掉眼前的雞蛋。

前Yahoo雅虎亞太區廣告產品策略部負責人林燕也指出，身為內容產製者，或許會感覺透過新聞轉載得到收入並不公平，但從澳洲此次的爭議來看，搜尋平台業者確實掌握了「殺手鐧」，「就是我有功能讓你的新聞不被出現」，且一旦真的這麼做，對媒體與平台而言就是雙輸。

聯合新聞網總編輯王茂臻則指出，成熟的商業環境，「競爭與公平要放在一起」。而澳洲掀起的事件，凸顯的是在商場機制上，到底有沒有達到原本期待的公平競爭？面對壟斷的問題又要怎麼認定？而從公平競爭與媒體自由進行反思，媒體與科技業之間的法律又要怎麼規範？尤其，壟斷對任何這行業都不是好事情，但台灣的市場，卻也沒有大到可讓Google、FB要把你當作一回事。

王茂臻強調，澳洲事件對媒體自由的傷害，最可怕的是Google、FB把停止新聞導流當成威脅，這對媒體的流量與曝光確實會造成很大傷害。這樣的事，過去在西班牙也曾發生，相信未來還是會發生，面對這項新興課題，若大家認為智慧財產是有價值的，或許可從法規層面與科技業對傳統媒體的影響，來探討雙方的權利義務。

傳播媒體產業工會理事長嚴文廷則說，他不認為澳洲《新聞媒體議價法》是個好方法，因為這是把方法訂死了，幾乎是只限定Google、FB，但到底誰是巨擘是該有明確定義。他建議，台灣能夠跟強大的外資談判空間很小，唯一的解答，就是柔性地跟Google、FB洽談使用內容後，是否應回過頭貢獻或支持媒體產製者，讓媒體獲取更多的經費產製更好的內容。

但民眾黨立委高虹安直言，要面對這件事，首先恐怕要先由公部門的公平會向Google、FB索取流量資料，如果媒體的流量有90％來自Google、FB，那就相當於壟斷；但若是10％，那就要用不同眼光看待。只是，資料是商業機密，公部門拿得到嗎？她抱持悲觀。

(中時 )