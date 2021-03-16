台中33歲徐姓粉領族擁有線條優美的翹臀，經常喜愛穿緊身褲、秀出好身材，日前她突然感覺右側臀部劇痛、痛感還延伸至小腿，夜間甚至痛到無法入睡，就醫檢查都找不出原因，到亞大醫院檢查評估、判定為梨狀肌症候群，經接受激痛點注射治療，症狀大幅緩解。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師羅達富指出，徐姓患者因右側臀部劇烈疼痛、幾乎夜不能眠，也影響到白天工作，甚至連最喜愛的緊身褲都無法再穿，讓她情緒相當沮喪，日前到門診檢查、透過MRI影像診斷為梨狀肌症候群。

羅達富表示，「梨狀肌」屬臀部深層肌肉，該部位位於坐骨神經離開骨盆腔後、靠上臀部的位置，若肌肉因受傷、姿勢不良等原因導致發炎、腫大，會出現與坐骨神經痛相似的刺激、壓迫感覺，其與坐骨神經痛最大的差別在於梨狀肌症候群沒有明顯腰痛。

羅達富強調，若是疼痛的源頭位置在腰部，臨床檢查會著重確認神經症狀位置，但若腰部神經壓迫的情況不明顯，就應朝梨狀肌症候群方向診斷，此類患者通常沒有受傷病史，其痛感多為廣泛性、非特定點，治療初期會建議患者多休息、藉由藥物緩解疼痛感，待痛感改善後再加入復健治療。

若藥物治療情況不佳者可選擇疼痛點注射，徐姓患者就是先接受激痛點注射治療，治療後痛覺大幅緩解，之後再透過復健方式、協助組織修復並降低復發，羅達富說，梨狀肌症候群不少見，但其在診斷確認尚有一定難度，呼籲民眾出現單側下肢疼痛情況且藥物治療效果不佳時，應尋求專科協助。

(中時 )