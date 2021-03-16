1架美國空軍F-22戰機在降落時發生鼻輪故障，無法平穩降落，最終戰機機鼻與跑道摩擦一段距離才停止，所幸飛行員沒有大礙，自己離開戰機，隨後送醫院檢查評估。

THE DRIVE報導，事故發生在2021年3月15日下午3點30分左右，第325戰鬥機聯隊的F-22猛禽戰機(Raptor)在佛羅里達州艾格林空軍基地(Eglin AFB)遭遇地面事故。據當地媒體報導，戰機是在完成例行飛行訓練時，返回基地才發現鼻輪無法啟動，由於戰機油料已經不多，決定冒險在無鼻輪的情況下降落。

根據艾格林基地的主力部隊-第96聯隊的新聞稿，事故的F-22屬於325戰鬥機聯隊，該聯隊其實原本的基地在從技術上講，這支部隊原駐地是佛羅里達的廷德爾空軍基地(Tyndall AFB)，但是該基地在2018年被邁克颶風(Hurricane Michael)摧毀，現在仍未完全修復，因此325聯隊才駐在艾格林。

Inbox: "F-22 nose gear failure at Eglin AFB." 由 Air Force amn/nco/snco 發佈於 2021年3月15日 星期一

翻開F-22事故史，這種類型的「扑街」不是第1次。2012年5月31日，編號02-4037 / TY的F-22戰因飛行員操作失誤而機腹滑行800公尺，花費7年才修復；2018年4月15日，一架F-22過早收起起落架，飛機升力不足又摔回跑道。

美國空軍總共只有大約185架F-22，這令F-22後勤成本極高、部署難度困難，過少的數量使得美國空軍不能輕易放棄故障機，仍需要耗費龐大資源修復，2012年的事故機，修復費用為3500萬美元。

希望這次的F-22的損壞不會那麼嚴重，也能修復後再用。

(中時新聞網)