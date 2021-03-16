【蘇花車禍】新店復興里民5命危 侯友宜致電林姿妙全力搶救 17:562021/03/16 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇花公路東澳段遊覽車撞山壁，10餘人受傷5人無呼吸心跳，現場緊急救護傷者。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區復興里里民昨前往花蓮2天1夜里民旅遊，今北返回程時在宜蘭蘇花公路台9線115公里撞上山壁，目前有5人失去生命跡象，10餘人受傷；新北市發言人蔣志薇表示，新北市長侯友宜在第一時間即致電宜蘭縣長林姿妙，拜託務必全力搶救傷患，目前還在搶救當中，市府團隊也出動前往協助處理。 淡江大陸所：沈侑德、陳建甫》跳脫藍綠框框 讓淡水人順暢回家 慈濟3托老中心 一站式服務 (中時 ) #搶救 #旅遊 #蘇花公路 #侯友宜 #致電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜成擋箭牌 04:102021/03/14 時論廣場 新北治安六都第一 侯友宜：治安永遠是擺在第一位 12:012021/03/14 社會 新北警備勤室天花板查獲槍毒 侯友宜：面對違法絕不寬貸 11:452021/03/15 社會 車身撞破成大洞 蘇花東澳段遊覽車撞山壁 5人命危15人輕重傷 16:482021/03/16 社會 淡北道路經費被卡 侯促速撥款 04:102021/03/14 地方新聞 全台鬧水荒 侯友宜呼籲中央地方一起努力 11:062021/03/14 政治 藍議員盼蘇巧慧 爭取淡北道路 04:102021/03/15 地方新聞 淡水第一漁港啟用 顧漁民拚觀光 04:102021/03/14 地方新聞 罹癌獨居嬤遭惡犬攻擊鮮血直流 居民盼縣府速緝凶犬 14:352021/03/16 社會 從海底開始 富裕萬里新願景 07:002021/03/15 生活 新北5公車不繞行A8長庚醫院站 議員批侯友宜欺侮龜山人 14:222021/03/16 生活 社會熱門新聞 車身撞破成大洞 蘇花東澳段遊覽車撞山壁 5死35人輕重傷 - 社會 【蘇花車禍】遊覽車撞山壁釀5死 乘客滿臉血驚恐坐地待援畫面曝光 - 社會 【蘇花車禍】驚魂瞬間 遊覽車司機：踩不到煞車 乘客喊過彎好快 - 社會 內湖保全墜電梯井慘死 監視畫面曝光 竟因這動作奪命 - 社會 紅貴賓遭杜高犬一口咬頭死不放 路人驚見狗屍：像被輾過 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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