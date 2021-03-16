新北市新店區復興里里民昨前往花蓮2天1夜里民旅遊，今北返回程時在宜蘭蘇花公路台9線115公里撞上山壁，目前有5人失去生命跡象，10餘人受傷；新北市發言人蔣志薇表示，新北市長侯友宜在第一時間即致電宜蘭縣長林姿妙，拜託務必全力搶救傷患，目前還在搶救當中，市府團隊也出動前往協助處理。

(中時 )