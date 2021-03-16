羽色華麗的環頸雉公鳥，地守護在母鳥身旁，展現「暖男」本色。（莊哲權攝）

羽色華麗的環頸雉公鳥，直挺挺地守護母鳥身旁，展現「暖男」本色。（莊哲權攝）

春天是環頸雉繁殖期，台東近郊常會聽到公鳥振翅「叫春」的吶喊，據鳥友觀察，環頸雉雖是1夫多妻制，但是公鳥護妻行為非常體貼，會先小心翼翼地觀察四周，確定沒危險後，母鳥才出來覓食，而公鳥也在一旁守護警戒，絲毫不敢大意，鳥友大讚真正「暖男」本色。

春天到了，台東市郊區1處小山丘上，清晨6點多就有1隻羽色華麗的公鳥，雄糾糾、氣昂昂地站在高崗上振翅鳴叫，高唱情歌，頗有君臨天下的氣勢，據曾姓鳥友觀察，這隻環頸雉帥哥不僅是雄心壯「雉」，更是貼心「暖男」。

曾姓鳥友說，這幾天早上都只看到形單影隻的公鳥出現，研判母鳥可能已經在孵蛋，但是到了近黃昏，可以看到公鳥神經質地在草叢間探頭探腦，觀察四周動靜，確定安全無虞，大約後10幾分鐘後，外表樸素的母鳥才現身覓食，而膽大心細的公鳥，則在一旁守護，直到妻妾們吃飽了才一起離開。

環頸雉為台灣特有亞種，林務局列為2級珍貴稀有野生動物，棲息在低海拔平原，因為啼聲嘹亮，鄉下人叫牠「啼雞」，春天常可見公鳥振翅鳴叫，甚至跳起華麗的求偶舞，雖然採1夫多妻制，雄鳥可享齊人之福，卻也是盡職的好丈夫。

此外，知本溼地是環頸雉重要棲息地，去年曾記錄到163隻，但因縣府要在當地開發光電廠，對牠們的生存環境造成威脅，加上今年2月發生大火，上百公頃的灌木叢成為焦土，對牠們的棲地更是雪上加霜，荒野保護協會將於3月27日辦理生態調查，邀請大家去看看環頸雉們是否安好。

(中時 )