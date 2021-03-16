基隆市警察局取締賭博電玩，6年來，查獲有照電子遊戲場32家，查扣2382機檯、不法賭資達2645餘萬元。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

賭博性電子遊戲機衍生諸多社會治安，基隆市警察局取締賭博電玩，在市長林右昌上任6年來，查獲有照電子遊戲場32家，查扣2382機檯、不法賭資達2645餘萬元，目前家數逐年減少，基市警局長林炎田表示，將持續貫徹掃蕩，讓市民安居樂業。

基隆市政府16日舉行市務會議，基隆副市長林永發指出，賭博電玩對治安有很大的影響，基隆這幾年來在城市治理或景點環境持續改善，大家有目共睹，也有愈來愈多遊客前來觀光，城市治安更顯重要，可見警局近年用心取締成效非常好。

基隆市警局副局長林詮峰說，市長林右昌就任之初，本市列管有照電子遊戲場計77家，依佔地幅員及人口總數比例，密度遠高於鄰近縣市，包括台北市、新北市，這6年來加強取締賭博電玩，查獲涉賭有照電子遊戲場32家，查扣不法賭資達2645餘萬元。

林詮峰進一步說明，截至目前為止，基隆市列管56家有照電子遊戲，包括實際營業28家、停業28家，總計減少21家，電子遊戲場家數逐年遞減中，查緝能量也大幅增加。

警方日前經長期布線蒐證，查獲信一路某賭博電子遊戲場，查扣機檯及104組IC板、不法賭資達706餘萬元，是歷年來之最，相關人士皆已依法移送偵辦。

警察局表示，電子遊戲場業者擁有合法執照，卻掛羊頭賣狗肉，合法掩護非法，時有因賭博而致家破人亡情事，甚至衍生其他犯罪事件，影響社會治安，將持續貫徹掃蕩賭博性電玩，遏止不法並穩定治安，讓市民能安居樂業。

(中時 )