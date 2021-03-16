從小與母親相依為命的31歲阿宏是自閉症身障者，由於媽媽在一場意外失去左手臂，加上眼睛退化視力模糊，生活變得不方便，阿宏立志要當「媽媽的眼睛」，目前在喜憨兒庇護工場中央廚房上班，負責中央廚房的備餐工作，每個月賺取1萬2000多元薪水，與母親過著快樂知足的日子。

喜憨兒高雄庇護工場中央廚房，提供內場製作等就業內容，有6名憨兒在此工作，包含餐盒便當製作、外燴餐點訂製、學員團膳及創作料理餐廳食材前置處理及包裝；力氣大的阿中負責切南瓜，切得工整又快速、細心的小淳負責醬汁包裝、數字觀念好的阿宏負責打白飯，每份白飯都要秤重，讓客人拿到的便當量能夠一致。

剛到庇護工場的阿宏，工作上原本經常未達標，就服員發現他學習能力強，於是訓練阿宏照著範本切菜，並鼓勵他考取證照，阿宏很努力學習，下班後也會主動留下利用鮮魚當作練習，最後順利考取中餐丙級證照。

阿宏同時也參與了庇護員工組成的烹飪教室，透過每個月舉辦一次的活動，讓自己有機會展現烹調想法及熱忱，並透過活動不斷提升廚藝。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，庇護工場中央廚房提供一個安全職場環境給憨兒們工作機會，讓憨兒透過實作，由專業廚師及就服員帶領他們從事廚務工作，成為轉銜至一般職場就業的中繼站，憨兒們也藉由長期工作支持與輔導，結合轉銜流程規劃，進而提升就業能力與職涯發展。

(中時 )