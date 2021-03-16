日野汽車台灣總代理和泰汽車領先全球，首次曝光日野200系列3.49噸新車，充分展現日野汽車對臺灣市場的高度重視。同時，長期投入永續發展及社會公益的和泰汽車，也運用全新3.49噸底盤，打造全台首部野生動物行動醫療車，並在林務局、交通部等政府官員的見證下，舉行捐贈儀式，受贈單位是以保育野生動物為宗旨的財團法人台灣野灣野生動物保育協會。

原本市面上銷售的3.49噸車型，因為配合政府在小型貨車載重法規的修正，去年均已提升為五噸車型，和泰汽車秉持顧客滿意第一理念，為滿足顧客需求，導入市場唯一且符合空重比及六期排放法規的全新200系列3.49噸，提供有輕積載運貨需求的顧客一項更優質的新商品選擇。也因該車型的導入，更完善和泰汽車在小型商用車的產品線；日野品牌有供輕積載的全新3.49噸及供多元行業別使用的5噸車型，另外亦有可供高單價及精密商品運載的豐田HIACE貨車，全方位滿足市場使用需求。

和泰汽車今天領先業界推出的日野200系列3.49噸，提供底盤車及框式完成車，附五速手排變速箱二款車型，採用高剛性底盤，搭配全新懸吊系統，行駛更平穩，另配備六項媲美轎車級的智能安全防護系統，駕馭更安全、更舒適；擁有同級車最小迴轉半徑，更適合在市區巷弄穿梭、在山區曲折彎路靈活操控。

新上市日野3.49噸商用貨車是全新引進符合六期排放法規新車，搭載全新1GD-FTV 2,755c.c.引擎與日本Aisin五檔變速箱，引擎轉速在3,400轉時就可產出144PS最大馬力，最大扭力達30.5KGM，完全可以滿足長時間市區操駕的載物需求。

轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，更適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙A臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊維持鋼板式懸吊，讓車輛駕駛更穩定與舒適，又兼具優越的貨物承載性。

為了確保載貨行駛的穩定性，新3.49噸配備有VSC車輛穩定控制系統與TRC循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備ABS防鎖死煞車系統外，新增加EBD電子煞車力分配系統、BOS煞車優先系統、BAS煞車輔助系統，車輛載重行駛在市區上，能更快反應突如其來的路況變化，大幅增加整體行車安全。

(中時 )