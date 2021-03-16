台東市富岡漁港進行改造工程，已先後完成港區疏浚、觀光魚市整建、防波堤美化及照明設備汰換，台東縣長饒慶鈴16日視察時表示，港區將同步進行軟體改善，期盼未來轉型為國際觀光港口，也會聽取地方及社會大眾意見與聲音，期盼客、漁船雙贏。

富岡港是進出綠島、蘭嶼的重要門戶，更是許多漁民賴以維生的港口，台東縣政府一連串計畫改造， 已先後完成港區疏浚、觀光魚市整建、防波堤美化及全港區照明設備汰換等設施更新。

饒慶鈴16日前往視察富岡港改造工程進度，台東區漁會理事長陳坤昌、總幹事李振元、富岡里長曾阿粉等地方人士也到場關心，饒慶鈴說，今年工程重點在於南防波堤興建、新生地填築及完成客運專區建築設計，改造周邊環境與設備，並加強交通疏運。

饒慶鈴表示，富岡漁港交通動線與漁業經營環境，一直是縣府投注心力打造的重點項目之一，為改善港區環境及帶動整體觀光發展，多年來持續向中央爭取預算，希望富岡港改善及客運服務中心新建工程，今年底能有初步樣貌，明年底大部分工程完成，後年可完工啟用，為富岡漁港迎來新氣象。

饒慶鈴也指示農業處在客運專區的建築設計上，務必讓旅客有舒適的候船空間，也將當地農漁業、社區的需求列為考量，讓客船交通運輸及漁船進出雙贏。至於未來第2期擴港工程的規畫，應結合綠島、蘭嶼港區開發建設方案，目標在打造更大吞吐量的港口，容納更多元需求，朝轉型為國際觀光港口邁進。

(中時 )