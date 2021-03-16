迎接即將來臨的復活節及清明連假，晶華酒店延續去年推出廣受好評的郵輪式度假體驗，即日起至4月30日推出復活節限定版「春季郵輪親子航程」」，入住晶華酒店豪華客房、並於既有的吃、喝、玩、樂、買、學活動中並主打應景有趣的「Egg Safari尋蛋獵遊」，以及各式節慶限定手作課程，攜手美國知名玩具品牌「Teamson」以及敦煌書局之遊戲空間「森林童話Kids Club」也將於4月正式營運，期望以各式豐富多元的活動以及歡樂氛圍，引領大小朋友們歡度春假。

由郵輪管家團隊精心策畫的復活節限定版「春季郵輪親子航程」度假體驗住房專案，持續強化旅客入住期間的共學課程，並將重點放在大小朋友各式互動體驗。「Egg Safari尋蛋獵遊」活動是專為入住郵輪專案的小小貴賓所設計，將在3／27、4／3、4／4由兔子姊姊將帶領小朋友們前往晶華酒店旁的康樂公園，尋找藏於公園內的彩蛋，感受獵蛋過程的開心氛圍。手作課程將進行復活節蛋彩繪，並將選出一名最有創意的小貴賓送出復活節最熱銷的「晶華出奇蛋」一份，孩子們的假期回憶將充滿著藍天、綠地以及美味的餐點。

晶華「春季郵輪親子航程」度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行的入住價格為大人每人每晚2,990元起，房價包含親子共學課程、栢麗廳自助早餐兩客，無限享用雲天廊全天候輕食、並可欣賞露天泳池畔「城市星空電影院」，豐富完整的親子出遊回憶。官網同步推出「故宮帝后—闔家同遊搭觀巴」、「親子321—連通房六人入住專案」、「健身魔鏡-親子強身」等闔家同樂專案。

(中時 )