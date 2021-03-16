國內首個攜手公益團體為高關懷青少年培養技能的「將才學堂」烘焙技職教育公益計畫再進化！頂新和德文教基金會16日宣布，本土連鎖烘焙品牌「一之軒」響應將才學堂理念，明起將在門市開賣「將才學堂」冠軍作品改良而成的「愛戀香芒」麵包，鼓舞迷惘青少年追求烘焙職涯，未來徵才也將優先錄取「將才學堂」的食將才。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，感謝一之軒的響應，對這些參與「將才學堂」的孩子們是很大的鼓勵。當初推這項計畫，就是希望能與各社福團體一起協助未升學或未就業的青少年，培養一技之長，找到自我價值和目標，發揮特長。也希望一之軒所伸出的溫暖雙手，能讓更多烘焙業者看到這些孩子們的需要，給他們更多追求夢想的機會。

將才學堂和一之軒合作冠軍麵包公益上市（後排由左至右為冠軍麵包師傅張世彬、一之軒

一之軒總經理廖明堅則表示，企業不只是為了生存，更要創造多樣化的價值，也更希望創造社會的溫暖。同時也為孩子們加油鼓勵要有希望，就像一之軒的冠軍麵包師傅張世彬一樣透過自身的努力獲得亞洲冠軍。一之軒非常重視人才品格與心性的培養，這與「將才學堂」的公益理念不謀而合，是促成雙方合作的主因，也希望這項合作能拋磚引玉，成就更多善的循環。

明起將在一之軒全門市(耕莘醫院店及桃園機場一航店除外）開賣的「將才學堂」冠軍麵包「愛戀香芒」，是由屏東縣躍愛全人關懷協會5名學員2020年所創作的冠軍麵包「芒芒人海遇見你」，經由一之軒冠軍麵包師傅張世彬巧手改良升級而成。研發團隊同時也是躍愛協會學員呂易珍表示，他們在麵包中特別揉進屏東芒果，除了好吃以外，更希望能夠麵包讓大家看到屏東，體驗到屏東的美好。

躍愛協會長期協助經濟弱勢家庭或未就學未就業之青少年，探索職涯興趣或學習一技之長。頂新和德文教基金會創辦人魏應充2017年起開始推展的將才學堂公益計畫，則是攜手躍愛這類的社福團體，由基金會提供免費烘焙職訓資源、協助高關懷青少年學習專長、報考證照，每年並舉辦烘焙大賽，期許結業學員都能成為「食將才」。

這次將在一之軒上市的冠軍麵包，是由五位躍愛協會的學員原創，透過將才學堂一整年360小時的課程，有人找到人生方向，投入餐飲大學就讀中，也有人完成課程後，進入烘焙餐廳就業，另有人因此重拾信心，返回學校完成高中課業。從2017年迄今，將才學堂已培訓逾500多位高關懷青少年，並協助超過150人取得證照。

「愛戀香芒」冠軍麵包明起將於一之軒門市上市，為鼓勵民眾響應公益，姓名中有「一」、「之」、「軒」、「將」、「才」、「學」、「堂」任一字的民眾，今天內也可到北市旗艦店兌換限量冠軍麵包一個，換完為止。

一之軒表示，該公司一向重視人才培育，提供員工完善且扎實的在職訓練，響應將才學堂公益計畫，未來徵才也將優先錄用將才學堂的食將才，希望能讓這些孩子有更多機會在優良企業體制穩健成長，一步步朝翻轉人生的方向前進。

(中時新聞網)