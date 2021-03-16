外貿協會16日指出，由經濟部委託外貿協會培訓中心(ITI)辦理「國際企業經營班」(簡稱國企班)協助企業訓練優質的商務人才，近期將陸續於北、中、南舉辦「國際企業人才媒合會」，預計將服務110家次企業，據統計，今年企業提供ITI學員共1,157個職缺，較去年成長10％，其中，更有四成職缺為海外幹部。

貿協表示，每年最大場新竹媒合會於16日登場，現場知名企業包括華碩、微星、鴻海、雃博、聚陽、台元、特力、泰山、統一、葡萄王生技、世紀奧美等，早已預約面試席次搶才，各家企業紛紛釋出國外業務、產品企劃、儲備幹部等職缺。其中，台元為擴張新事業體首次來ITI徵儲備幹部，鴻海為擴大事業群及轉型開出如專案管理、市場行銷等近百個職缺。

貿協並指出，今年ITI媒合會也首度提供「企業遠端視訊徵才」服務，運用數位工具協助企業降低參加實體徵才活動的交通、時間成本，讓企業徵才更便利。例如緯創資通預計前往新南向國家設廠，特別透過ITI視訊媒合會徵才，延攬優秀學員擔任海外幹部。

貿協表示，ITI 34年來共培育5千多位商務人才，精通英、日、德、越、印、泰語，更養成學員商業知識、專案管理、數據分析、對內外溝通協調等職場軟硬實力，近年來因應趨勢提供數位科技及數位經濟相關課程。貿協指出，除了每年3月的人才媒合會、3～6月的企業專場徵才說明會，全年度也都提供徵才職缺代轉服務。

(工商 )