最新調查顯示，美國政府發放給民眾新一輪紓困金，許多散戶打算將部分資金拿來炒股與投資比特幣。

瑞穗證券(Mizuho Securities)15日(周一)發布最新調查，根據235位可領取紓困支票人士的意見顯示，五分之二的受訪者擬將部分紓困收入投資比特幣和股市。根據受訪者的回應估計，以直接發放給民眾的總支出約3,800億美元來看，大約10％、也就是約400億美元可能注入全球最受歡迎的數位資產比特幣以及股市。

瑞穗證券調查發現，約2成的接受紓困者擬配置最多二成的紓困金投入比特幣或股市，擬配置20～80％的民眾約占13％，擬配置8成以上的約占2％。

調查發現，比特幣與股票相比，前者對投資人更具吸引力。瑞穗分析師在報告裡指出，在這些接收紓困者之中，比特幣是他們偏好的投資選項，約占紓困投資額的近60％，意即250億美元的紓困支票將流入比特幣，以目前比特幣市值1.1兆美元為計約達2～3％。

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