訊連科技(5203)宣布，將於2021年3月23日至26日於台北南港展覽館舉辦的「2021智慧城市展Smart City Expo」登場，展示最新的FaceMe Security，可提供身分辨識、門禁管理、出勤、口罩偵測及體溫量測之一站式智慧安控及防疫解決方案。此外，訊連也將展示專為金融保險業設計的FaceMe eKYC＆Fintech智慧金融解決方案，提供金融或保險業者，利用人臉辨識進行eKYC電子化的身分辨識服務。

近年來，人臉辨識技術快速進入智慧安控領域。訊連表示，FaceMe Security解決方案可於現行安控系統中，快速導入人臉辨識功能，除可用作門禁或紀錄員工出缺勤紀錄外，更可辨別VIP或黑名單等特定人士。支援Milestone、Network Optix Nx Witness及VIVOTEK VAST2等VMS影像管理軟體，於偵測到特定人士時，可同步發送事件通知至VMS軟體，方便保全人員監控及管理。

此外，金融保險業近年來積極布局的Fintech數位轉型，透過生物辨識進行的「eKYC電子化認識客戶」成為Fintech熱門應用，其中人臉辨識有其相容性高、辨識準確度高及非接觸性等優勢，成為eKYC最主流技術。訊連科技推出FaceMe eKYC & Fintech智慧金融解決方案，提供1:1人員核身（人證比對）與1:N身分辨識等功能，可應用於行動網銀、ATM無卡交易、行動投保與人員進出管理等，透過人臉辨識可更快速安全的核實用戶身分，並將臉部特徵建檔供作後續服務應用。

訊連近年來積極發展人臉辨識業務，根據市場研調機構MarketsandMarkets推估，人臉辨識市場將呈現爆發性成長，預估產值將由2017年的40.5億美元，跳升到2022年的77.6億元，未來五年內的複合成長率高達九成。

訊連2018年開始切入人臉辨識市場，其辨識精準度在2021年1月最新公布的NIST測試報告中，於實境照比對測試項目（WILD 1E-5）中以96.98％辨識率，以開發團隊排名位居全球第6。以營收來看，2020年FaceMe等新事業營收占比自1％上升至6％，因為2019年基期低，因此2020年營收成長幅度超過10倍。

若以訊連旗下三大成長類產品線創意編輯軟體（PC-Create）、手機APP業務，人臉辨識引擎FaceMe來看，佔比總營收的比重達57％，已超越過去主要的PC-OEM產品，訊連預期，3大成長型產品線今年也將維持高成長，預期將成推動今年營運動能的主要動力。

(工商 )